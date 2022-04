Miami si po dráme zabezpečilo postup, doma uspel aj Phoenix

NEW YORK. Basketbalisti Miami Heat postúpili do semifinále Východnej konferencie NBA. V piatom zápase štvrťfinále play off zvíťazili nad Atlantou Hawks 97:94 a v celej sérii triumfovali 4:1.

Victor Oladipo zaznamenal 23 bodov. Bam Adebayo pridal k 20 bodom 11 doskokov.

V Západnej konferencii Memphis zvíťazil nad Minnesotou 111:109, Phoenix zdolal New Orleans 112:97. Domáce tímy sa ujali v sériách vedenia 3:2.

NBA - konferenčné štvrťfinále play off - 5. zápasy:

Miami - Atlanta 97:94

/konečný stav série 4:1/