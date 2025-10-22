VIDEO: Nová sezóna NBA sa začala. Oklahomu zachránil MVP, Dončič hviezdil

OKLAHOMA CITY. Basketbalisti Oklahomy City Thunder vykročili za obhajobou titulu v NBA tesným triumfom nad Houstonom Rockets 125:124 po dvojnásobnom predĺžení.
Duel rozhodol úspešnými dvoma šestkami 2,3 sekundy pred koncom druhého predĺženia úradujúci MVP ligy i finále Shai Gilgeous-Alexander.
V druhom stretnutí úvodného dňa 80. ročníka súťaže zvíťazili hráči Golden State Warriors na palubovke Los Angeles Lakers 119:109.
Houston sa v lete posilnil o dvojnásobného MVP finále Kevina Duranta a potvrdil, že je kandidát na titul.
Na palubovke úradujúcich šampiónov mal úspech na dosah, väčšinu duelu viedol, v úvode tretej štvrtiny aj o 12 bodov.
Predĺženie musel vybojovať úspešnou dvojkou 2,6 sekundy pred klaksónom Gilgeous-Alexander, ktorý napokon nazbieral 35 bodov.
Sekundoval mu Chet Holmgren s 28 bodmi. Houstonu nestačilo ani 39 bodov a 11 doskokov Alperena Sengüna, Durant v premiére v červenom drese zaznamenal 23 bodov.
Lakers nastúpili bez zraneného LeBrona Jamesa a Luka Dončič sám na všetko nestačil, hoci sa snažil a zapísal 43 bodov, 12 doskokov a 9 asistencií.
Warriors mali od začiatku druhého polčasu duel vo svojich rukách, aj vďaka tomu, že o skórovanie sa staral väčší počet hráčov.
Najviac bodov víťazov dal napokon Jimmy Butler - 31.
NBA - výsledky, 22. október: