VIDEO: Prvý tím si zaistil účasť v play off. Líder obhajcu titulu podal ďalší skvelý výkon

Shai Gilgeous-Alexander (2).
Shai Gilgeous-Alexander (2). (Autor: TASR/AP)
TASR|18. mar 2026 o 09:29
Oklahoma City triumfovala v deviatom dueli za sebou.

Basketbalisti Oklahomy City Thunder si ako prvý tím zámorskej NBA zaistili účasť v play off. Rozhodli o tom v nočnom zápase, v ktorom zvíťazili na palubovke Orlanda 113:108. Obhajcov titulu viedol so 40 bodmi Shai Gilgeous-Alexander.

Oklahoma City triumfovala v deviatom dueli za sebou a figuruje na čele Západnej konferencie pred San Antoniom.

„Začali sme dobre, ale potom sme na chvíľu zišli z cesty. Ale to je to, čo robia skvelé tímy – nájdu spôsob, ako dostať auto späť na cestu a vyhrať,“ uviedol Gilgeous-Alexander podľa AFP.

VIDEO: Výkon Gilgeousa-Alexandra

Úradujúci najužitočnejší hráč súťaže predĺžil svoju rekordnú sériu za sebou idúcich zápasov s aspoň 20 bodmi na 129.

Vo skvelej výkonnosti pokračujú aj druhí Spurs, ktorí zdolali Sacramento 132:104. Až siedmi hráči San Antonia si v stretnutí pripísali dvojciferný počet bodov, lídrami boli Victor Wembanyama a Keldon Johnson s osemnástimi.

NBA - výsledky:

Charlotte - Miami 136:106

Orlando - Oklahoma City 108:113

Washington - Detroit 117:130

New York - Indiana 136:110

Milwaukee - Cleveland 116:123

Minnesota - Phoenix 116:104

Denver - Philadelphia 124:96

Sacramento - San Antonio 104:132

    Shai Gilgeous-Alexander (2).
    Shai Gilgeous-Alexander (2).
    VIDEO: Prvý tím si zaistil účasť v play off. Líder obhajcu titulu podal ďalší skvelý výkon
    dnes 09:29
