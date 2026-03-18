VIDEO: Prvý tím si zaistil účasť v play off. Líder obhajcu titulu podal ďalší skvelý výkon

Basketbalisti Oklahomy City Thunder si ako prvý tím zámorskej NBA zaistili účasť v play off. Rozhodli o tom v nočnom zápase, v ktorom zvíťazili na palubovke Orlanda 113:108. Obhajcov titulu viedol so 40 bodmi Shai Gilgeous-Alexander.
Oklahoma City triumfovala v deviatom dueli za sebou a figuruje na čele Západnej konferencie pred San Antoniom.
„Začali sme dobre, ale potom sme na chvíľu zišli z cesty. Ale to je to, čo robia skvelé tímy – nájdu spôsob, ako dostať auto späť na cestu a vyhrať,“ uviedol Gilgeous-Alexander podľa AFP.
Úradujúci najužitočnejší hráč súťaže predĺžil svoju rekordnú sériu za sebou idúcich zápasov s aspoň 20 bodmi na 129.
Vo skvelej výkonnosti pokračujú aj druhí Spurs, ktorí zdolali Sacramento 132:104. Až siedmi hráči San Antonia si v stretnutí pripísali dvojciferný počet bodov, lídrami boli Victor Wembanyama a Keldon Johnson s osemnástimi.
NBA - výsledky:
Charlotte - Miami 136:106
Orlando - Oklahoma City 108:113
Washington - Detroit 117:130
New York - Indiana 136:110
Milwaukee - Cleveland 116:123
Minnesota - Phoenix 116:104
Denver - Philadelphia 124:96
Sacramento - San Antonio 104:132
