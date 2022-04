Minnesota opäť nezvládla záver duelu, z postupu sa teší Memphis

NEW YORK. Basketbalisti Memphisu skompletizovali osmičku účastníkov 2. kola play off zámorskej NBA. V šiestom stretnutí štvrťfinále Západnej konferencie uspeli na palubovke Minnesoty 114:106 a v sérii zvíťazili 4:2 na zápasy.

"Nie je náš zámer zakaždým doťahovať takéto manko. Nevadí nám to, ale radi by sme do stretnutí vstupovali lepšie. V tejto sérii sme ukázali našu odolnosť.

Myslím si, že v každom víťaznom zápase sme v nejakom úseku hry prehrávali. Sme húževnatá partia," citovala agentúra AFP hosťujúceho Desmonda Banea, ktorý dal 23 bodov rovnako ako Dillon Brooks.

NBA - konferenčné štvrťfinále play off - 6. zápas:

Minnesota - Memphis 106:114

Najviac bodov: Edwards 30, McDaniels 24, Towns 18 (10 doskokov) - Bane a Brooks po 23, Jackson 18 (14 doskokov), 20 323 divákov

/konečný výsledok série 2:4/