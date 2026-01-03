Atlanta aj vďaka Krejčímu vyhrala nad favoritom. Hviezdny Grék prekonal rekord

Aj vďaka ôsmim bodom Víta Krejčího zvíťazili basketbalisti Atlanty v NBA na ihrisku New Yorku. Druhý najlepší tím Východnej konferencie zdolali 111:99 a uspeli druhýkrát za sebou po predchádzajúcich siedmich prehrách, aj keď im znovu chýbal pre svalové ťažkosti Trae Young.
Krejčí na ihrisku strávil vyše 29 minút, najviac zo štyroch náhradníkov Hawks, ktorí do stretnutia v Madison Squre Garden zasiahli.
Čech, ktorý sa v minulom dueli stal najlepším českým trojkárom v NBA, keď s 239 trojkami prekonal Tomáša Satoranského (237), pridal proti New Yorku ďalšie dva trojbodové koše z piatich pokusov z diaľky. Trafil rovnako jeden dvojbodový kôš a pridal štyri doskoky.
Hviezdou Hawks bol Jalen Johnson, ktorý zaznamenal siedmy triple double v sezóne za 18 bodov, 11 asistencií a 10 doskokov. Nickeil Alexander-Walker a Onyeka Okongwu pomohli k výhre zhodne 23 bodmi.
Knicks, ktorí hrali bez zraneného Karola-Anthonyho Townsa, viedli Jalen Brunson s 24 bodmi alebo O.G. Anunoby, autor 19 bodov a 10 doskokov. Atlanta je vo Východnej konferencii desiata s bilanciou 17-19. Na deviate Chicago stráca jeden duel.
Grécky basketbalista Giannis Antetokounmpo rozhodol o víťazstve Milwaukee Bucks nad Charlotte 122:121 úspešným pokusom 4,7 sekundy pred koncom štvrtej štvrtiny. V dueli nazbieral 30 bodov, pridal 10 doskokov a päť asistencii.
Takúto bilanciu mal už v 158. zápase základnej časti a v historickej tabuľke NBA sa tak dostal na prvé miesto pred Kareema Abdula-Jabbara i Oscara Robertsona.
VIDEO: Antetokounmpo a jeho 30 bodov proti Charlotte
„Je to pre mňa neuveriteľný úspech,“ povedal po zápse Antetokounmpo pre zámorské médiá. „Nechcem sem iba prísť, urobiť si svoju prácu a vrátiť sa domov. Chcem sa neustále vyvíjať, neustále sa učiť.“
Bucks vyhrali tretí z uplynulých štyroch zápasov a v tabuľke Východnej konferencie sú na 11. pozícii. „Ešte nie sme úplne tam, kde by sme chceli byť, ale uberáme sa správnym smerom,“ dodal Antetokounmpo.
Úradujúci šampióni Oklahoma City Thunder uspeli na palubovke Golden State jednoznačne 131:94, keď domácim chýbala trojica opôr Stephen Curry, Draymond Green a Jimmy Butler.
Kanaďan Shai Gilgeous-Alexander sa na víťazstve podieľal 30 bodmi. Cleveland zdolal zraneniami sužovaný Denver 113:108, Donovan Mitchell nastrieľal 33 bodov a Darius Garland pridal 18.
„Mám pocit, že prvé tri štvrtiny sme jednoducho neboli sami sebou. Kľúčom k udržaniu série víťazstiev je byť tým tímom, akým sme boli v obrane. Všetko ostatné už príde,“ citovala Mitchella agentúra AFP.
San Antonio aj bez hviezdneho Victora Wembanyamu vyhralo na pôde Indiany 123:113. Siedme triple-double sezóny pre Jalena Johnsona (18 bodov, 10 doskokov a 11 asistencií) znamenalo triumf Atlanty nad New Yorkom Knicks 111:99.
NBA - 3. január:
Indiana Pacers - San Antonio Spurs 113:123 (31:30, 27:41, 27:22, 28:30)
Najviac bodov: Siakam 23, Nembhard 19, Potter 16 - Fox 24, Harper 22, Castle 19
Washington Wizards - Brooklyn Nets 119:99 (37:24, 27:26, 32:23, 23:26)
Najviac bodov: Champagnie 20, Sarr 19, McCollum 17 - Mann, Powell, D. Sharpe a Z. Williams po 14
Cleveland Cavaliers - Denver Nuggets 113:108 (28:24, 34:35, 26:38, 25:11)
Najviac bodov: D. Mitchell 33, Garland 18, Hunter 16 - J. Murray 34, Watson 21, Hardaway 15
New York Knicks - Atlanta Hawks 99:111 (30:33, 17:27, 23:34, 29:17)
Najviac bodov: Brunson 24, Anunoby 19 (10 doskokov), Mik. Bridges 18 - Alexander-Walker a Okongwu po 23, J. Johnson 18 (10 doskokov, 11 asistencií)
Chicago Bulls - Orlando Magic 121:114 (22:32, 37:27, 32:36, 30:19)
Najviac bodov: Buzelis 21, Huerter 20, Dosonmu a Vučevič (10 doskokov) po 17 - Banchero 31, Black 18, Bane 14
Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 122:121 (24:38, 27:22, 36:31, 35:30)
Najviac bodov: Antetokunmpo 30 (10 doskokov), Rollins 29, Portis 20 - Knueppel 26, Mil. Bridges 25, Miller 19
New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 109:122 (37:29, 18:34, 20:22, 34:37)
Najviac bodov: Williamson 35, Fears 18, Matkovič a Poole po 16 - Avdija 34 (11 asistencií), S. Sharpe 23, Love 22
Phoenix Suns - Sacramento Kings 129:102 (32:29, 30:27, 35:27, 32:19)
Najviac bodov: Booker 33, Brooks 18, Gillespie, Ighodaro a M. Williams po 15 - K. Murray 23 (10 doskokov), Westbrook 17, Ellis 14
Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder 94:131 (23:34, 22:30, 21:31, 28:36)
Najviac bodov: Horford, Moody a Richard po 13 - Gilgeous-Alexander 30, Carlson (11 doskokov), Holmgren (15 doskokov) a Wiggins po 15
Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 128:121 (39:31, 27:29, 30:36, 32:25)
Najviac bodov: Dončič 34, James 31, LaRavia 21 - Jackson 25, Caldwell-Pope 20, Morant 16 (11 asistencií)
