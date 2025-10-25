VIDEO: Fenomenálny úvod do sezóny. Dončič režiroval triumf Lakers takmer 50 bodmi

NEW YORK. Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NBA nad Minnesotou Timberwolves 128:110.
Prvý tohtosezónny triumf režíroval najmä Slovinec Luka Dončič, autor 49 bodov, 11 doskokov a 8 asistencií.
NBA - sobota, 25. október
Toronto - Milwaukee 116:122
Orlando - Atlanta 107:111
Brooklyn - Cleveland 124:131
New York - Boston 105:95
Houston - Detroit 111:115
Memphis - Miami 114:146
New Orleans - San Antonio 116:120 pp
Dallas - Washington 107:117
LA Lakers - Minnesota 128:110
Portland - Golden State 139:119
Sacramento - Utah 105:104
LA Clippers - Phoenix 129:102
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: