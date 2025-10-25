VIDEO: Fenomenálny úvod do sezóny. Dončič režiroval triumf Lakers takmer 50 bodmi

TASR|25. okt 2025 o 07:55
Pridal k nim 11 doskokov a 8 asistencií.

NEW YORK. Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NBA nad Minnesotou Timberwolves 128:110.

Prvý tohtosezónny triumf režíroval najmä Slovinec Luka Dončič, autor 49 bodov, 11 doskokov a 8 asistencií.

NBA - sobota, 25. október

Toronto - Milwaukee 116:122


Orlando - Atlanta 107:111


Brooklyn - Cleveland 124:131


New York - Boston 105:95


Houston - Detroit 111:115


Memphis - Miami 114:146


New Orleans - San Antonio 116:120 pp


Dallas - Washington 107:117


LA Lakers - Minnesota 128:110


Portland - Golden State 139:119


Sacramento - Utah 105:104


LA Clippers - Phoenix 129:102


Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

