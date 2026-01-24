VIDEO: Prekvapenie v NBA. Suverénnu Oklahomu zaskočil tím z dna tabuľky

Momentka zo zápasu Oklahoma - Indiana
Momentka zo zápasu Oklahoma - Indiana (Autor: TASR/AP)
24. jan 2026 o 08:21
Thunder prehrali len tretíkrát v sezóne pred vlastnými fanúšikmi

Basketbalisti Oklahoma City Thunder prekvapujúco prehrali v domácom zápase zámorskej NBA s Indianou Pacers 114:117.

Pre súpera to bol len jedenásty triumf v aktuálnom ročníku, líder súťaže naopak utrpel iba tretí neúspech pred svojimi fanúšikmi.

Aj keď išlo o reprízu finále z predchádzajúcej sezóny, tak tímy sa nachádzajú v diametrálne odlišnej pozícii.

Pre Indianu to bol bez piatich hráčov cenný úspech, vďaka ktorému sa odlepila z posledného miesta vo Východnej konferencii.

Oklahome nestačilo na víťazstvo ani 47 bodov kanadského rozohrávača Shaia Gilgeousa-Alexandera, naďalej však zostáva na prvom mieste na Západe.

Dve predĺženia potrebovali hráči Bostonu na to, aby dokázali uspieť na palubovke Brooklynu Nets.

Napokon sa to po výsledku 130:126 a 32 bodom Paytona Pritcharda podarilo, čím si poistili druhú priečku v tabuľke Východnej konferencie.

Celtics potvrdili aktuálnu dobrú formu, zaznamenali štvrté víťazstvo z ostatných piatich duelov.

NBA - výsledky:

Detroit - Houston 104:111

Atlanta - Phoenix 110:103

Brooklyn - Boston 126:130 pp

Cleveland - Sacramento 123:118

Memphis - New Orleans 127:133

Oklahoma - Indiana 114:117

Milwaukee - Denver 100:102

Portland - Toronto 98:110

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

    Momentka zo zápasu Oklahoma - Indiana
    Momentka zo zápasu Oklahoma - Indiana
    VIDEO: Prekvapenie v NBA. Suverénnu Oklahomu zaskočil tím z dna tabuľky
    dnes 08:21
