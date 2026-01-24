VIDEO: Prekvapenie v NBA. Suverénnu Oklahomu zaskočil tím z dna tabuľky

Basketbalisti Oklahoma City Thunder prekvapujúco prehrali v domácom zápase zámorskej NBA s Indianou Pacers 114:117.
Pre súpera to bol len jedenásty triumf v aktuálnom ročníku, líder súťaže naopak utrpel iba tretí neúspech pred svojimi fanúšikmi.
Aj keď išlo o reprízu finále z predchádzajúcej sezóny, tak tímy sa nachádzajú v diametrálne odlišnej pozícii.
Pre Indianu to bol bez piatich hráčov cenný úspech, vďaka ktorému sa odlepila z posledného miesta vo Východnej konferencii.
Oklahome nestačilo na víťazstvo ani 47 bodov kanadského rozohrávača Shaia Gilgeousa-Alexandera, naďalej však zostáva na prvom mieste na Západe.
Dve predĺženia potrebovali hráči Bostonu na to, aby dokázali uspieť na palubovke Brooklynu Nets.
Napokon sa to po výsledku 130:126 a 32 bodom Paytona Pritcharda podarilo, čím si poistili druhú priečku v tabuľke Východnej konferencie.
Celtics potvrdili aktuálnu dobrú formu, zaznamenali štvrté víťazstvo z ostatných piatich duelov.
NBA - výsledky:
Detroit - Houston 104:111
Atlanta - Phoenix 110:103
Brooklyn - Boston 126:130 pp
Cleveland - Sacramento 123:118
Memphis - New Orleans 127:133
Oklahoma - Indiana 114:117
Milwaukee - Denver 100:102
Portland - Toronto 98:110
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: