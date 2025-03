Levice triumfovali na palubovke Handlovej, Nitra podľahla Komárnu

V záverečnom kole sa rozhodne kto z tejto dvojice pôjde do play off zo štvrtej priečky. Vo Svite sa rozhodlo v prvom predĺžení o výhre domácich 105:101 nad Spišskými Rytiermi.

Hráči Iskry preskočili v tabuľke Lučenec a sú so zápasom k dobru na ôsmej pozícii, ktorá zaručuje postup do play off.

Tipos SBL - 35. kolo:

BC Prievidza - NEXTGEN Slovakia 99:73 (50:38)

Najviac bodov: Lukáč 17, Johnson a Loving po 16 - Hudec a Randuška po 14, Ondruš 10.

BKM Lučenec - Inter Bratislava 88:93 (41:42)

Najviac bodov: Boone 26, Hollins 16, Harrell 14 - Caruthers 24, Gunn 15, Cousins a Stevenson (10 doskokov) po 14, 735 divákov.

Iskra Svit - Spišskí Rytieri 105:101 pp (47:40)

Najviac bodov: Benjamin 30, Bledson 28, Grazulis 14 - Shelton 29, Cohill 28, Walker 16 (10 doskokov), 650 divákov.

BC Komárno - Nitra Blue Wings 81:67 (53:34)

Najviac bodov: Rush 27, Maring 14, Tribble 13 - O´Bannon 20, Langley 18, Thomas 10.

MBK Baník Handlová - Patrioti Levice 67:75 (31:43)

Najviac bodov: Smith 18, Henson 12, Pipíška 10 - Bojanovský (14 doskokov) a Kivimäki po 16, Gamble a Pavlovič po 12, 580 divákov.

Tabuľka Tipos SBL