VIDEO: Clippers vytiahla fantastická forma na hranicu postupu. Bojovať museli až v predĺžení

James Harden a Ochai Agbaji. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR, ČTK|17. jan 2026 o 07:53
Najlepším strelcom víťazov bol James Harden s 31 bodmi.

Basketbalisti Los Angeles Clippers zvíťazili v NBA v noci na sobotu na palubovke Toronta 121:117 po predĺžení.

Pripísali si tak dvanásty triumf v uplynulých štrnástich dueloch a po zlom začiatku sezóny sa už posunuli nad čiaru postupu do vyraďovacej časti.

V Západnej konferencii im patrí 10. priečka o pol stretnutia pred Memphisom. Najlepším strelcom víťazov bol James Harden s 31 bodmi.

Harden síce premenil iba 10 z 27 striel a dve z 15 trojok, ale predĺženie si vynútil sériou ôsmich bodov, a to ešte v poslednej sekunde netrafil potenciálnu víťaznú strelu.

V nastavenom čase nazbieral ďalšie štyri body, Clippers sa dostali do vedenia 116:111 a už ho nepustili.

Hviezdu Clippers pri absencii Kawhiho Leonarda, ktorého trápi členok, sekundoval Jordan Miller s 19 bodmi, 16 bodmi a 14 doskokmi nastriekal Ivica Zubac.

Lídrom Raptors bol Scottie Barnes s 24 bodmi. V tabuľke Západnej konferencie sú Clippers po nepodarenom začiatku sezóny už desiati. Toronto drží štvrtú priečku na východe.

Cleveland v hale Sixers viedol iba desať percent času, prehrával až o 11 bodov, napriek tomu uspel 117:115.

O víťazný kôš sa postaral smečom 4,8 sekundy pred koncom Evan Mobley. Hviezdou zápasu bol tridsaťjedenročný Tyson.

Hráč s priemerom necelých 13 bodov si vylepšil maximum na 39 bodov vrátane siedmich z deviatich trojok.

Ďalších 33 bodov pridal Joel Embiid. Durant sa na 39 bodov dostal aj vďaka šiestim presným trojbodovým strelám z ôsmich.

Sacramento povzbudil návrat Domantasa Sabonisa po 27 zápasoch pre problémy s kolenom.

Proti Washingtonu začali Kings náporom 41:22 po prvej štvrtine a napokon zvíťazili 128:115. Sabonis nazbieral 13 bodov a šesť doskokov, najlepším strelcom bol Russell Westbrook s 26 bodmi.

Brooklyn zdolal Chicago 112:109, pričom rozhodujúci kôš premenil 5,4 sekundy pred koncom Michael Porter.

Nets potom ešte poistil výhru dvoma šestkami Noah Clowney, trojka Nikoly Vučeviča so sirénou sa už neujala.

Štvrté víťazstvo z posledných piatich stretnutí vybojovala Indiana, ktorá doma porazila New Orleans 127:119.

NBA - sobota, 17. január

Indiana - New Orleans 127:119


Philadelphia - Cleveland 115:117


Brooklyn - Chicago 112:109


Toronto - Los Angeles Clippers 117:121 pp


Houston - Minnesota 110:105


Sacramento - Washington 128:115


Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia

