VIDEO: Počas zápasu NBA sa strhla bitka. Rozhodcovia vylúčili hráčov aj trénerov

A to aj zásluhou Donovana Mitchella, ktorý mal 24 bodov, 12 doskokov sedem asistencií. Tréner Kenny Atkinson označil výkon tímu za najlepší v sezóne.

NEW YORK. Basketbalisti Clevelandu zdolali v nočnom zápase NBA Los Angeles Clippers 127:122. Zaznamenali tak 60. víťazstvo v sezóne.

„Nečakal som 60 víťazstiev. Mojím cieľom bolo, aby sme sa zlepšili oproti minulému roku. Ale to, že to tento tím posunie na inú úroveň a rozbije to, hovorí veľa. A nekončíme, stále k tomu môžeme ešte niečo pridať,“ povedal Atkinson.