VIDEO: Rozbehnuté Charlotte ťahá nováčik. Skvelým výkonom sa zapísal do histórie

Basketbalisti Charlotte Hornets získali v zámorskej NBA piate víťazstvo za sebou, na domácej palubovke triumfovali v noci na piatok nad New Yorkom Knicks 114:103. Naďalej tak zostávajú v hre o priamu miestenku do štvrťfinále.
Na ukončení sedemzápasovej víťaznej série súpera sa podieľal predovšetkým Kon Knueppel, jeden z kandidátov na ocenenie pre najlepšieho nováčika sezóny 2025/2026.
S 26 bodmi bol najlepším strelcom zápasu, navyše sa zapísal do histórie, keď ako najmladší hráč dosiahol na métu 250 úspešných pokusov z trojbodovej vzdialenosti.
„Chceme hrať veľké zápasy a toto bol jeden z nich. Všetky nasledujúce stretnutia majú pre nás nálepku play off duelov. Rozhodnú totiž o našom nasadení. Chceme si dať čo najlepšiu šancu na to, aby sme sa predstavili v play off,“ uviedol Knueppel v televíznom rozhovore.
Charlotte patrí aktuálne v tabuľke Východnej konferencie ôsma priečka, na miesto zaručujúce štvrťfinále stráca dve víťazstvá. Knicks sú na východe tretí.
Po šiestich prehrách v rade dokázali uspieť hráči Orlanda Magic, pred svojimi fanúšikmi zdolali Sacramento Kings 121:117 a tiež zostávajú v hre o priamu účasť vo štvrťfinále. Majú rovnakú bilanciu ako Charlotte. Lídrom domáceho kolektívu bol 30-bodový Paolo Banchero.
NBA - sumáre:
Charlotte Hornets - New York Knicks 114:103 (38:36, 27:19, 29:21, 20:27)
najviac bodov: Knueppel 26 (11 doskokov), Ball 22, Miller 21 - Brunson 26 (13 asistencií), Anunoby 17, Hart 16
Detroit Pistons - New Orleans Pelicans 129:108 (31:33, 34:23, 27:30, 37:22)
najviac bodov: Duren 30 (10 doskokov), Huerter 22, Jenkins 19 - Williamson 21, Bey 17, Fears 13
Orlando Magic - Sacramento Kings 121:117 (39:30, 26:29, 28:31, 28:27)
najviac bodov: Banchero 30, Bane 23, Da Silva 18 - DeRozan 33 (11 asistencií), Plowden 23, Achiuwa a Carter po 14
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: