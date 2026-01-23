VIDEO: Mestské derby prinieslo jasnú výhru Clippers. Houstonu nestačil skvelý výkon Duranta

Joel Embiid a Josh Okogie.
Joel Embiid a Josh Okogie. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. jan 2026 o 07:43
K výhre Philadelphie prispel Embiid triple double.

Basketbalisti Philadelphie zvládli drámu s Houstonom a zvíťazili 128:122 po predĺžení v nočnom stretnutí NBA.

K triumfu prispel 36 bodmi a 10 asistenciami Tyrese Maxey, Joel Embiid zaznamenal triple double 32 bodov, 15 doskokov a 10 asistencií.

Rockets nestačilo 36 bodov Kevina Duranta. Houston ukončil sériu troch víťazstiev a v Západnej konferencii je na 4. priečke o 9,5 duelu za lídrom ligy Oklahomou City.

Philadelphia je na východe piata o 8,5 zápasu za prvým Detroitom.

NBA - 23. január

Orlando - Charlotte 97:124


Philadelphia - Houston 128:122 pp


Washington - Denver 97:107


Dallas - Golden State 123:115


Minnesota - Chicago 115:120


Utah - San Antonio 109:126


Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 112:104


Portland - Miami 127:110


Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia

Basketbal

    dnes 07:43
