VIDEO: Mestské derby prinieslo jasnú výhru Clippers. Houstonu nestačil skvelý výkon Duranta

Basketbalisti Philadelphie zvládli drámu s Houstonom a zvíťazili 128:122 po predĺžení v nočnom stretnutí NBA.
K triumfu prispel 36 bodmi a 10 asistenciami Tyrese Maxey, Joel Embiid zaznamenal triple double 32 bodov, 15 doskokov a 10 asistencií.
Rockets nestačilo 36 bodov Kevina Duranta. Houston ukončil sériu troch víťazstiev a v Západnej konferencii je na 4. priečke o 9,5 duelu za lídrom ligy Oklahomou City.
Philadelphia je na východe piata o 8,5 zápasu za prvým Detroitom.
NBA - 23. január
Orlando - Charlotte 97:124
Philadelphia - Houston 128:122 pp
Washington - Denver 97:107
Dallas - Golden State 123:115
Minnesota - Chicago 115:120
Utah - San Antonio 109:126
Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 112:104
Portland - Miami 127:110
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia