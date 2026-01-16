VIDEO: Lakers nestačilo 39 bodov Dončiča, Oklahoma si upevnila vedenie

Basketbalisti Atlanty s Vítom Krejčím prehrali v NBA v hale Portlandu 101:117 a klesli v tabuľke Východnej konferencie na desiatu priečku.
Český reprezentačný rozohrávač štvrtýkrát za sebou nastúpil v základnej zostave Hawks a za 20 minút zaznamenal 8 bodov, doskok, asistenciu a blok.
Atlanta nezvládla poslednú štvrtinu, do ktorej išla so stratou jedného bodu. Portland hneď úvodnú pasáž poslednej dvanásťminútovky vyhral 15:2 a náskok už nepustil.
Hawks mali problém pod košom, kde sa nechali na body prehrať 36:52 a na doskoku preskákať 40:54. Najlepším strelcom tímu bol síce pivot Onyeka Okongwu s 26 bodmi, ale väčšinu z nich dal z trojok.
Krejčí sa nájazdom postaral o prvé body Atlanty v zápase. Potom trojkou v tretej štvrtine držal Atlantu vo vedení 70:64 a posledné body pridal päť minút pred koncom, keď ďalšou trojkou upravil na 98:105.
Ani 39 bodov Luky Dončiča nestačilo Los Angeles Lakers na odvrátenie porážky 117:135 s Charlotte.
Slovinskému lídrovi sekundoval s 29 bodmi LeBron James, ale Hornets mali celkovo troch strelcov s výkonmi vyše 25 bodov - Milesa Bridgesa, Brandona Millera a najmä LaMela Balla, ktorý zaznamenal 30 bodov a 11 asistencií.
Naopak 39 bodov Anferneeho Simonsa prinieslo víťazstvo Bostonu 119:114 nad Miami. Simmons predviedol najlepší strelecký výkon za posledné dva roky. Do zápasu pritom išiel ako náhradník.
V poslednej štvrtine dal 18 bodov a pomohol tímu otočiť výsledok z desaťbodovej straty. V závere postrážil výhru trestnými hody. V kľúčovej chvíli mu pomohol tiež Jaylen Brown, autor 27 bodov.
Dallas aj vo výraznom oslabení bez Anthonyho Davisa, Coopera Flagga a ďalších opôr zvíťazil 144:122 nad Utahom. Výrazne k tomu prispel veterán Klay Thompson, ktorý z pozície náhradníka nastrieľal 26 bodov. Celkovo sedem hráčov Dallasu dosiahlo na dvojciferný počet bodov.
Oklahoma City si upevnila vedenie v súťaži výhrou 111:91 nad Houstonom. Shai Gilgeous-Alexander síce tentoraz v útoku toľko nežiaril, ale tri minúty pred koncom zaznamenal dvadsiaty bod a predĺžil sériu zápasov s aspoň 20 bodmi na 111.
Už mu chýba len 15 takýchto stretnutí k vyrovnaniu absolútneho rekordu Wilta Chamberlaina z rokov 1961 až 1963.
Golden State porazili New York 126:113 najmä vďaka úspešnej streľbe z diaľky. Trafili 20 trojok s úspešnosťou 44 percent. Jimmy Butler zaznamenal 32 bodov, Stephen Curry 27 a Moses Moody pridal 21, všetky z trojbodových košov.
NBA - výsledky (16. január):
Orlando - Memphis 118:111
Detroit - Phoenix 108:105
Miami - Boston 114:119
Houston - Oklahoma City 91:111
San Antonio - Milwaukee 119:101
Dallas - Utah 144:122
Golden State - New York 126:113
Portland - Atlanta 117:101
Lakers - Charlotte 117: 135
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia