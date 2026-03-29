VIDEO: Wembanyama pomohol tímu k natiahnutiu série. Účastníci vyraďovačky sú známi

Victor Wembanyama. (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|29. mar 2026 o 07:55
Sedem hráčov Spurs nazbieralo dvojciferný počet bodov.

Basketbalisti San Antonia Spurs zaznamenali v NBA ôsmy triumf v sérii, keď v noci na nedeľu zvíťazili na palubovke Milwaukee presvedčivo 127:95.

Bucks po tomto stretnutí stratili aj teoretickú šancu postúpiť do vyraďovacej časti. Presne dva týždne pred koncom základnej časti je tak už známych všetkých 20 účastníkov bojov o titul.

Spurs ukázali silu svojho kolektívu, keď sedem hráčov nazbieralo dvojciferný počet bodov. Najlepším strelcom víťazov bol Victor Wembanyama s 23 bodmi a 15 doskokmi.

Stephon Castle pridal triple double 22 bodov, 10 doskokov i asistencií. 

NBA - výsledky:

Milwaukee - San Antonio 95:127

Minnesota - Detroit 87:109

Charlotte - Philadelphia 114:118

Atlanta - Sacramento 123:113

Memphis - Chicago 125:124

Phoenix - Utah 134:109

