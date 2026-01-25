VIDEO: Dončič sa vytiahol proti bývalému tímu, Lakers zvíťazili v Dallase

Luka Dončič v zápase proti Dallasu Mavericks
Luka Dončič v zápase proti Dallasu Mavericks (Autor: TASR/AP)
25. jan 2026 o 08:07
Slovinec siahal na triple double.

Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v stretnutí zámorskej NBA na palubovke Dallasu Mavericks 116:110.

Proti bývalému klubu sa vytiahol slovinský rozohrávač Luka Dončič, autor 33 bodov, 8 doskokov a 11 asistencií.

Pre bývalého hráča Dallasu to bolo len druhé stretnutie od prekvapujúcej a šokujúcej výmeny do Lakers.

„Verte mi, stále sú tam emócie, ale postupne sa to zlepšuje a je to pre mňa ľahšie. To, ako ma tu akceptujú fanúšikovia, to je proste neuveriteľné. Stále tu mám množstvo priateľov, poznám hráčov a ľudí. Som šťastný, že som sa na chvíľu vrátil. Je to špeciálne miesto, ale vždy chcem víťaziť. V tomto prípade je to trochu odlišné, ale cieľ sa nemení,“ uviedol Dončič v televíznom rozhovore pre ESPN.

Lakers sa postupne počas januára herne a výsledkovo stabilizujú, bolo to pre nich tretie víťazstvo z ostatných štyroch duelov. V tabuľke Západnej konferencie poskočili na piatu priečku.

Štvrtý triumf za sebou zaznamenali hráči Chicaga Bulls, doma dokázali v dramatickom rozuzlení zdolať Boston Celtics 114:111.

V stretnutí, v ktorom sa 21-krát menilo vedenie, pomohlo okrem iného „býkom“ 21 úspešných pokusov za tri body. Hrdinom večera sa stal Kevin Huerter, trojkou necelou sekundou pred koncom rozhodol o triumfe Chicaga.

Okrem úspechu po zápase vyradili dres s číslom 1 Derricka Rosea: „Som veľmi vďačný divákom za to, že aj sa napriek zlému počasiu v Chicagu ukázali. Je to pre mňa veľká vec. Stále je to neuveriteľné a nedochádza mi to.“

NBA - výsledky:

Charlotte Hornets - Washington Wizards 119:115 (35:34, 31:24, 27:23, 26:34)

najviac bodov: Miller 21 (11 doskokov), Ball (11 asistencií) a Bridges po 20 - Johnson 26, Sarr 24, Carrington a Champagnie (11 doskokov) po 15

Philadelphia 76ers - New York Knicks 109:112 (34:34, 30:26, 13:30, 32:22)

najviac bodov: Embiid 38 (11 doskokov), Maxey 22, Edgecombe a Oubre po 14 - Brunson 31, Anunoby 23, Shamet 12

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 105:119 (23:25, 25:30, 22:27, 35:37)

najviac bodov: Banchero 27, Bane 20, Black 16 - Mitchell 36, Tyson 17, Mobley 13

Chicago Bulls - Boston Celtics 114:111 (30:28, 22:30, 36:27, 26:26)

najviac bodov: White 22, Vučevič 16, Buzelis a Smith po 14 - Brown 33, Simons 21, White 15

Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers 110:116 (28:37, 24:28, 35:14, 23:37)

najviac bodov: Christie 24, Marshall 21 (11 doskokov), Williams 20 - Dončič 33 (11 asistencií), James a Hačimura po 17

Utah Jazz - Miami Heat 116:147 (34:35, 18:38, 37:35, 27:39)

najviac bodov: Sensabaugh 23, George 19, Nurkič 17 (10 doskokov a 12 asistencií) - Adebayo 26 (15 doskokov), Jovič 23, Larsson 20

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

