VIDEO: Dončič potiahol Lakers 41 bodmi, Oklahoma pokračuje vo víťaznom ťažení

NEW YORK. Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na nedeľu v zámorskej NBA na palubovke Milwaukee Bucks 119:95 a pripísali si druhú výhru za sebou a celkovo desiatu v sezóne.
Luka Dončič sa pod triumf hostí podpísal 41 bodmi a deviatimi doskokmi, domácim nestačili 32 bodov a 10 doskokov Jannisa Antetokunmpa.
VIDEO: Zostrih akcii Dončiča
Hráči úradujúceho šampióna Oklahoma City Thunder triumfovali na palubovke Charlotte Hornets 109:96.
Zaznamenali piate víťazstvo v sérii a celkovo už trináste v 14. tohtosezónnom zápase. Shai Gilgeous-Alexander pomohol k výhre 33 bodmi.
Lakers premenili 13 trojkových pokusov a v stretnutí viedli aj o 31 bodov. Oba tímy hrali druhý zápas v priebehu dvoch dní.
„Máme za sebou náročnú sériu stretnutí, no dokázali sme nájsť energiu. Povedali sme si, že musíme hrať jeden za druhého, pretože všetci sme unavení. Podarilo sa, všetci hrali úžasne,“ pochvaľoval si Dončič.
Denver si pripísal siedmy triumf v sérii, keď uspel v Minnesote 123:112 a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí 2. miesto s mankom dvoch duelov na Oklahomu City.
V drese víťazov opäť žiaril Nikola Jokič, ktorý si pripísal siedmy triple double v sezóne za 27 bodov, 12 doskokov a 11 asistencií.
Nuggets duel zvládli, hoci im chýbali dvaja hráči základnej zostavy. Christian Braun si v predchádzajúcom stretnutí s Clippers poranil členok a na palubovkách sa neobjaví minimálne šesť týždňov. Cameron Johnson má svalové problémy.
NBA - výsledky:
Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies 108:100 (28:32, 26:29, 22:23, 32:16)
najviac bodov: D. Mitchell 30, Mobley 22 (13 doskokov), Allen 16 - Jackson 26, Edey 13, Aldama 12
Charlotte Hornets - Oklahoma City Thunder 96:109 (30:30, 22:25, 18:32, 26:22)
najviac bodov: Bridges 15, Diabate (11 doskokov), Kalkbrenner a Sexton po 13 - Gilgeous-Alexander 33, Holmgren 25, A. Mitchell 14
Indiana Pacers - Toronto Raptors 111:129 (29:32, 24:30, 32:39, 26:28)
najviac bodov: Siakam 30, Nembhard 22, McConnell 9 - Barrett a Pöltl po 22, Ingram 19
Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers 95:119 (18:30, 16:35, 38:27, 23:27)
najviac bodov: Antetokunmpo 32 (10 doskokov), Green 15, Trent 13 - Dončič 41, Reaves 25, Ayton 20 (10 doskokov)
Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 112:123 (31:29, 29:26, 26:32, 26:36)
najviac bodov: Edwards a Randle po 26, Reid 19 - Jokič 27 (12 doskokov, 11 asistencií), Gordon 23 (10 doskokov), Hardaway a Murray po 23
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: