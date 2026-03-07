Basketbalistky Trenčína sa konečne dočkali prvej výhry. Banská Bystrica zdolala Košice

Basketbalistky Trenčína si v sobotu pripísali prvú výhru v aktuálnej sezóne Tipos extraligy. V 5. kole nadstavbovej skupiny o 7. -10. miesto zdolali predposlednú Ivanku pri Dunaji 62:50.
V ďalšom zápase si hráčky siedmeho BK ŠK UMB Banská Bystrica poradili s CBK Košice 83:63. Košičanky sa nachádzajú o priečku nižšie.
Tipos extraliga - skupina o 7.-10. miesto (5. kolo):
CBK Košice - BK ŠK UMB Banská Bystrica 63:83 (30:42)
Najviac bodov: Kašperanová 21, Dovčíková 10, Staníková a Lešková po 7 - Rostocká (17 doskokov) a Oravcová (11 doskokov) po 20, A. Jonesová 18, 150 divákov
BK AS Trenčín - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 62:50 (30:24)
Najviac bodov: Barboričová 15, Vaiglová a Bučková po 12 - Krajčírová 12, Gažiová a Miková po 8, 50 divákov