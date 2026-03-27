Veľká pocta pre slovenskú rozhodkyňu. Opäť sa predstaví na prestížnom turnaji

Slovenská basketbalová rozhodkyňa Veronika Obertová sa opäť predstaví na finálovom turnaji ženskej Euroligy.
Európska sekcia Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA Europe) ju na najprestížnejšie podujatie európskeho ženského klubového basketbalu nominovala druhý rok za sebou.
Obertová je medzi osmičkou rozhodcov na Final Six ženskej Euroligy, ktorá vyvrcholí od 15. do 19. apríla v španielskej Zaragoze.
Tridsaťjedenročná rozhodkyňa nedávno v tureckom Istanbule rozhodovala zápasy na ženskom kvalifikačnom turnaji o postup na majstrovstvá sveta 2026. Teraz ju čaká ďalšie prestížne podujatie.
„Je to pre mňa niečo výnimočné a úprimne, stále tomu úplne neverím. V Európe je približne 370 rozhodcov a na takéto podujatia sa vyberá len úzka skupina.
Mnohí rozhodcovia čakajú na takúto príležitosť celý život, a nie vždy sa im to podarí. O to viac si vážim, že som bola nominovaná druhý rok za sebou.
Vnímam to ako veľké ocenenie práce, ktorú sa snažím robiť najlepšie, ako viem,“ uviedla Obertová v tlačovej správe Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).
Prvýkrát sa dostala na finálový turnaj ženskej Euroligy v apríli minulého roka, taktiež v Zaragoze, keď sa v trojčlennej rozhodcovej skupinke predstavila v zápase o 3. miesto medzi Fenerbahçe a Valenciou.
Z vlaňajšieho osemčlenného zoznamu rozhodcov z Final Six ženskej Euroligy je teraz jediná, ktorá je znovu nominovaná.
„Táto medzinárodná dôvera pre mňa znamená veľa. Minuloročná skúsenosť bola veľmi cenná, aj keď trochu špecifická.
Na svoju príležitosť som čakala až do zápasu o 3. miesto, takže to bolo ako naskočiť do rozbehnutého vlaku. Po zápase som dostala pozitívnu spätnú väzbu.
Dostávam príležitosti na kvalitných turnajoch, ktoré mi umožňujú rásť nielen po basketbalovej, ale aj po ľudskej stránke.
Tento rok sa cítim mentálne oveľa pripravenejšia. Viem, čo ma čaká a chcem byť od začiatku pripravená podať čo najlepší výkon,“ doplnila Obertová.