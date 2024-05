Boston spečatil postup do finále konferencie, Dončič vystrieľal Dallasu mečbal

NEW YORK. Basketbalisti Bostonu Celtics postúpili tretíkrát za sebou do finále Východnej konferencie zámorskej NBA.

Stal sa tretím 37-ročným hráčom v histórii profiligy, ktorý v dueli play off dosiahol takýto zápis. Nadviazal na LeBrona Jamesa a Kareema Abdula-Jabbara.

Clevelandu nepomohol ani kvalitný výkon Evana Mobleyho, ktorý si s 33 bodmi vytvoril kariérové maximum vo vyraďovačke.

"Bola to pre nás ťažká sezóna, mali sme veľa zranených. Som hrdý na chalanov, ako ďaleko to dotiahli. Bojovali až do konca, v každom zápase vydali zo seba všetko," povedal kouč Clevelandu J.B.

Bickerstaff. Cavs v záverečných dvoch súbojoch proti Bostonu citeľne chýbal zranený Donovan Mitchell, ktorého budúcnosť v tíme je neistá.

Triumf Dallasu v Oklahome režíroval Dončič, na konto si pripísal 31 bodov, 10 doskokov a 11 asistencií.

"Z víťazstva máme radosť, no ešte o ničom nie je rozhodnuté. Musíme teraz v sobotu uspieť na domácej pôde. Oklahoma bola na Západe najlepším tímom v základnej časi a určite nepredá kožu lacno.

Po prehre vo štvrtom dueli som bol frustrovaný, no dnes som opäť nastúpil na palubovku s úsmevom na tvári. Povedal som si, že basketbal predsa milujem, mentálne som bol od začiatku správne nastavený," zdôraznil Dončič.