Američania ustrážili hviezdneho Jokiča. Víťazná séria pokračuje, Srbom nedali šancu

Prípravný zápas v basketbale - Abú Zabí

ABÚ ZABÍ. Americkí basketbalisti vyhrali aj svoj tretí zápas v rámci prípravy na OH 2024 v Paríži. V Abú Zabí zdolali Srbsko jasne 105:79.

Stephen Curry dal v prvom polčase 18 bodov a zápas zakončil šiestimi trojkami a 24 bodmi, čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov. Američania premenili 16 z 36 striel za 3 body. Jokič na druhej strane ukončil zápas so 16 bodov.

Jokič sa dotkol lopty pri takmer každom útoku Srbska a vášnivo komunikoval so spoluhráčmi. Záverečnú štvrtinu však už strávil na lavičke. Obe krajiny sa stretnú už v ostrom súboji 28. júla v prvom zápase skupiny C na OH v Paríži.

Američania vynikali v streľbe aj v rozohrávke z obrannej polovice. Adebayo zakončoval tretiu štvrtinu úspešnou trojkou na 81:53.

Prvý polčas ukončili náporom a energickou obranou, vďaka čomu viedli 59:45. Lavička pritom dosiahla viac bodov než základná zostava v pomere 30:29.