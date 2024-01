Nahneval ho faul na Slováka, po rozhodcovi hodil tenisku. Bolo to lacnejšie ako stolička, tvrdí

BRATISLAVA, KALIFORNIA. Novinár Orange County Register Steve Fryer o trénerovi stredoškolského tímu JSerra, v ktorom pôsobí aj talentovaný slovenský basketbalista Sebastian Rančík, napísal: „Keith Wilkinson je počas zápasov zvyčajne pokojný chlap.”

Ale po kontroverznej udalosti zo záveru minulotýždňového zápasu musel ešte raz zopakovať: „Zvyčajne.”

K celej situácii prišlo, keď práve slovenský basketbalista Sebastian Rančík smeroval s loptou na kôš, no pod ním sa dostal počas dvojtaktu do evidentného kontaktu so súperom.