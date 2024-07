Jeho odkaz bude žiť naveky, znie z klubu. Thomspon po 13 rokoch opúšťa Warriors

DALLAS. Americký basketbalista Klay Thompson po 13 rokoch opustí tím Golden State Warriors a prvýkrát v kariére zmení v NBA dres.

Štvornásobný šampión súťaže posilní finalistu uplynulého ročníka Dallas Mavericks. Hviezdnu posilu získala aj Philadelphia 76ers, z Los Angeles Clippers prichádza Paul George.

Presné detaily oboch transakcií nie sú ešte známe, voľný trh sa oficiálne otvorí v nedeľu 7. júla. Thompson by mal podľa ESPN odísť metódou podpis a výmena, do trejdu by sa mal zapojiť aj tím Charlotte Hornets, ktorý získa z Dallasu Josha Greena.