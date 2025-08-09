Slováci začali nádejne, ale druhý triumf nepridali. Proti Ukrajine doplatili na sériu chýb

Predkvalifikácia MS v basketbale 2027
Ukrajina - Slovensko 80:71 (45:38)
Najviac bodov Ukrajiny: Sanon 23, Bobrov 18, Kovliar 14
Slovensko: T. Malovec 19, Š. Krajčovič 17, Pavelka 12, Szabó 8, Abrhám 6 (Kováčik 4, Hlivák 3, Merešš 2, Bolek, Kincel, Majerčák a Zelizňák 0)
Rozhodovali: Aunkrogers (Lot.), Poursanidis (Gréc.), Györgyiová (Maď.)
Štvrtiny: 24:24, 21:14, 17:14, 18:19
TH: 29/20 - 18/14, fauly: 21 - 30, trojky: 6 - 9
/hralo sa v Rige/
RIGA. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia zaznamenala prvú prehru v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2027.
V lotyšskej Rige nestačila na Ukrajinu po výsledku 71:80. Po polovici odohraných zápasov v D-skupine tak majú všetky tímy zhodne na konte po jednej výhre a prehre.
Z každej skupiny predkvalifikácie postupujú do „riadnej“ kvalifikácie tímy na prvých dvoch miestach. Slovákov čaká najbližšie v stredu 13. augusta o 19.00 h duel so Švajčiarskom, ktoré pred týždňom zdolali.
Priebeh zápasu Ukrajina - Slovensko
I. polčas:
Slováci mali sebavedomý nástup do druhého vystúpenia v skupine, už po necelých dvoch minútach viedli 9:1. Ukrajinci zahadzovali množstvo šancí, čo súper využil k dvojcifernému vedeniu po hlavne úspešnej streľbe za tri body.
Situácia sa postupne ale menila, Sanon robil veľké problémy slovenskej defenzíve a úspešnou strelou s klaksónom upravil na 24:24 po prvej časti.
V druhej štvrtine to bol úplne odlišný basketbal, celkovo sa zmenil obraz hry a Ukrajina z toho výrazne ťažila aj vďaka osembodovej šnúre.
Posledné slovo mal však v prvom polčase Timotej Malovec, trojkou tesne pred záverom upravil na 38:45 zo slovenského pohľadu.
II. polčas:
Zverenci trénera Olivera Vidina zachytili nastúp do druhej 20-minútovky, po štyroch minútach sa dokázali vrátiť na rozdiel jedného koša.
Potom však prišla séria nevynútených chýb a zlých rozhodnutí, ktoré posadili opätovne Ukrajinu na koňa. Slováci spustili stíhaciu jazdu, ale ukrajinský tím si už strážil svoj náskok a pred poslednou časťou viedol 64:54.
Dlhé ofenzívne čakanie napokon zobralo šancu na druhý úspech do tabuľky, v závere Slovensko už iba zmiernilo prehru s Ukrajinou. Napokon v Rige prehralo jednociferným rozdielom - 71:80
Hlasy po zápase
Oliver Vidin, tréner Slovenska: „Zápas sme začali veľmi dobre, tak ako sme si predstavovali. Na Ukrajinu sme boli dobre pripravení. Najväčší problém bol, keď nám v druhej štvrtine vypadol Dalibor Hlivák a súper si urobil náskok, ktorý siviac-menej do konca udržal.
Myslím si, že sme podali dobrý výkon, aj keď tam bolo veľa chýb a stratených lôpt. Hlavne v útoku sme museli hrať viac fyzicky, niektoré lopty sme stratili zbytočne. Súper mal oproti nám veľa útočných doskokov, čo nie je dobré. Musíme hrať viac fyzicky a ďalej bojovať, aby sme sa snažili urobiť čo najlepší výsledok.“
Šimon Krajčovič, hráč Slovenska: „Myslím si, že sme mali dobrý vstup do zápasu. Hrali sme fyzicky, v útoku sme hrali rozumne. Spravili sme si náskok, no bohužiaľ, neudržali sme ho. Ukrajine sme dovolili vyrovnať a na konci prvého polčasu nám trochu odskočila, získala nejaké momentum.
Trestala nás hlavne na útočnom doskoku. Mali sme zbytočne veľa strát, tým sme viac-menej samých seba pripravili o možnosť vyhrať v tomto zápase. Skupina je stále hrateľná, do Švajčiarska pôjdeme zvíťaziť.“