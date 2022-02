Slovákov čaká veľká výzva. Chceme ukázať to najlepšie, vraví Meleščenko

"V rebríčku FIBA je to 6. najlepšia krajina sveta. Je to najlepší súper, ktorého sme doteraz mali. Výsledky sú jedna vec, akí hráči za nich budú hrať, to je vec druhá. Srbsko je Srbsko. Je to pre nás veľká výzva a česť.

Teraz robíme všetko pre to, aby sme na prvý zápas v Srbsku nastúpili tak, ako sme hrali s Lotyšskom. Stretnutia s Belgickom a Lotyšskom, to boli dva odlišné duely z pohľadu nášho prístupu."

Myslí si to aj reprezentačný tréner Oleg Meleščenko: "Už sme sa o tom rozprávali, keď sme sa teraz prvýkrát stretli. V novembri nám proti Belgicku nevyšlo úplne prepnutie do reprezentačného módu. Neboli sme pripravení na ten zápas, nevedeli sme, čo budeme hrať a chýbalo nám sebavedomie.

"Je to veľmi tvrdý a agresívny basketbal. Uvidíme, či sa dokážeme presadiť cez agresívnu obranu. Nám by to malo len prospieť. Chceme ukázať to najlepšie, čo v nás je," zhodnotil Meleščenko hru súpera.

Slovensko je možno pre Srbsko veľkou neznámou, ale podceniť ho rozhodne nemôže. Jeho zostava síce nie je zďaleka taká hviezdna, ako by mohla byť, no aj tak zostáva favoritom dvojzápasu.

"Proti Lotyšsku odohrali fantastický zápas. Je to tím so skvelou obranou. Rešpektujeme ich a pripravujeme sa tak, aby sme skryli naše nedostatky a vyzdvihli prednosti.

Slovensko síce nie je na úrovni Španielska, Francúzska, Slovinska, ale basketbal sa hrá v celej Európe a my sa pripravujeme tak, ako keby boli najlepší," vyjadril sa tréner Srbska Svetislav Pešič pre miestne médiá.

Dvojzápas so Srbskom bude aj duelom veľkých trénerských mien. Meleščenko svojho náprotivka veľmi dobre pozná: "Bol som asistentom Svetislava Pešiča v Diname Moskva. Je to pre mňa veľká česť, pretože je legenda srbského basketbalu. Presne vie, čo chce a je sebavedomý, čo prenáša aj na hráčov. Jeho tímy hrajú na doraz. To chceme robiť aj my."

Slováci si prípadným úspechom môžu výrazne pomôcť v boji o postupovú miestenku. Do ďalšej fázy kvalifikácie MS 2023 postupujú tímy na 1. - 3. mieste. Podľa predbežných informácií sa do finálnej dvanástky hráčov nedostalo trio Marcel Bátovský, Jakub Mokráň a Dávid Novák. Stretnutie odvysiela v priamom prenose RTVS Šport.

Tabuľka A-skupiny