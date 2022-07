Opora slovenskej reprezentácie si vyskúša druhú nemeckú ligu

Vyhlásili ho za najužitočnejšieho hráča Final Four Alpsko-jadranského pohára, najlepšieho slovenského hráča základnej časti, získal viacnásobné ocenenie pre hráča mesiaca a zaradili ho do All Stars tímov základnej časti, respektíve play off.

Teraz ho čaká účinkovanie v deviatom tíme uplynulého ročníka nemeckej Pro A ligy. "Pro A je vzrušujúca a rýchla liga. Dúfam, že v tomto novom prostredí v Bremerhavene zažijem úspešný basketbalový rok," vyjadril sa Krajčovič pre oficiálnu klubovú webstránku.