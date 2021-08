Záver bol ako z hollywoodského filmu. Körner: Je to niečo úžasné

Pred zápasom sme si povedali, že nemáme čo stratiť. Do zápasu sme išli s veľmi uvoľnenými rukami a pomohlo to. Cítili sme, že naša doterajšia hra nebola taká, akú vieme. Na konci sa ukázalo, že vieme hrať rýchly basketbal,“ povedal pre TASR krídelník slovenského výberu Richard Körner.

"Pod trénerom Olegom Meleščenkom som vďačný za minutáž, čo mi dáva a vidím, že mi verí. Cez leto sme spolu individuálne pracovali viac ako mesiac, určite mi pomohlo aj to. Ako prišiel do Interu, tak sa zmenila moja minutáž.

"Koncovka asi ako z hollywoodského filmu, možno že by niekto ani neveril, že to môže takto skončiť. Niečo úžasné. Myslím si, že všetci, ktorí zápas sledovali až do poslednej sekundy, tak si ho užili a vyslali sme dobrý impulz na Slovensko," povedal Körner a následne opísal aj kľúčový moment zápasu.

Nakoniec som sa ocitol voľný na šestke. 'Brodzo' mi to posunul a podarilo sa mi to zavesiť. Asi som nedal v kariére dôležitejší kôš, pretože to bolo niečo, čo nás buď posunie na ďalšie,“ uviedol rodák z Košíc.

Je to odmena za to, čo sme natrénovali. Niektoré tímy ani zďaleka netrénovali v lete toľko, čo my. My sme boli spolu takmer 6 týždňov. Možno aj tým sa nám to vrátilo, spolu s tvrdou prácou, že sme mali takú krásnu koncovku," dodal Körner.

Zahraniční tréneri postupne prinášali progres do reprezentácie Slovenska a teraz sa podľa Fuseka podaril ten najvýznamnejší:

"Myslím si, že môžem povedať za seba a aj ostatných, že dva roky, čo sme makali cez leto a v 'bublinách', tak sa to vyplatilo. Postúpili sme, budeme hrať v kvalifikácii proti solídnym tímom.

Pre slovenský basketbal je to veľké pozitívum a tiež pre mladých hráčov, aby sa dostali do reprezentácie. Môžu sa ukázať v Európe a dostať sa do zahraničia.“ Slováci spoznajú svojich súperov v kvalifikácii MS 2023 na konci augusta.