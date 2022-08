Slováci v úvode predkvalifikácie zlyhali, doma prehrali o 19 bodov

Aramis Naglič, tréner Slovenska: „Keď hráme s pivotmi, tak sme príliš pomalí. Fusek a Pavelka nemôžu sledovať rytmus zápasu tak, ako keď je pri nízkej zostave. Keď hráme bez pivotov, tak máme problém s doskakovaním. V prvom polčase sme mali tuším o 15 doskokov menej ako Nórsko. Bolo tam mnoho technických chýb, veľa energie sme stratili.

Do zápasu sme vstúpili chybou a faulom na trojke, hneď bolo 0:4. Jones skúsil, ale bolo vidieť, že nie je pripravený, no museli sme skúsiť jeho kvality. Myslím si, že naši hráči neveria moc tomu, že môžu vyhrať zápas. Som toho názoru, že musíme pracovať aj na ich mentalite.

Bolo to vidieť, hlavy išli dole, keď sa niečo zlé stane. Je pred nami množstvo práce, nie je to vôbec jednoduché. Ideme sa pripraviť na stretnutie so Severným Macedónskom, v ktorom nemáme čo stratiť.“

Jakub Mokráň, hráč Slovenska: „Z nášho výkonu sme veľmi sklamaní. Do zápasu sme išli s tým, že ho vyhráme. Verili sme si na súpera, tvrdo sme trénovali. Rýchlo sme chytili hlúpe fauly a súper nám potom odskočil, pretože sme poľavili v obrane. Nevadí, musíme ísť ďalej.“

Šimon Krajčovič, hráč Slovenska: „Ťažko sa mi to hodnotí. Podľa mňa konečný výsledok neodzrkadľuje celý priebeh stretnutia. Určite to nebolo takmer o 20 bodov. Nemali sme zlý vstup do stretnutia, ale nechávali sme Nórom dávať priveľa ľahkých košov. Dali otvorené trojky a chytili sa. Ťažko sa to zastavovalo. Určite sme si to predstavovali inak, ale žiaľ, takáto je realita. Musíme sa s tým sami teraz pobiť.“