Keď ho zavolali z Ameriky, zostal v šoku. Prišiel ako tréner, odíde ako veľvyslanec, tvrdí expert

Päť zápasov – päť výhier. Taká je ich vizitka. Dve so Španielskom, dve s Belgickom a jedna so Slovenskom.

„Bola to obrovská senzácia. Bolo to niečo podobné ako s našim hokejovým tímom po tom, čo na svetovom šampionáte v roku 2023 po prvý raz získal bronz,” dodal Dilans.

„Mal som ísť do krajiny, ktorú som nikdy nenavštívil. Jazyk, ktorý neovládam. S hráčmi, ktorých som nikdy neviedol. Bol to skok do tmy,” dodal.

„Robíme, teda oni (hráči) robia, skvelú reklamu basketbalu v krajine. Deti v školách pozerali naše zápasy počas vyučovania,” začal svoju pamätnú reč po úspechu tréner Banchi.

„Znamená to, že sa stali vzormi. Zaslúžia si nimi byť. Nie je to vec víťazstva, ale je to vec prístupu. Pretože to nie sú veľké mená, ale hodnoty, ktoré robia ľudí výnimočnými,” zakončil taliansky kouč.