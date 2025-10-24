Dlho vo väzbe nezostali. Obvineného trénera a hráča NBA prepustili na kauciu

Tréner čelil obvineniam zo sprisahania za účelom spáchania podvodu a prania peňazí.

NEW YORK. Basketbalista Terry Rozier a tréner Chauncey Billups boli vo štvrtok prepustení z väzby v rámci vyšetrovania nelegálnych športových stávok a zmanipulovaných hier pokru podporovaných mafiou. Rozier pôsobí v Miami Heat, Billups vedie Portland Trail Blazers.

Rozier použil svoj dom na Floride ako zábezpeku na kauciu v hodnote šesť miliónov dolárov a taktiež sa dočasne vzdal pasu. Kluby uvoľnili oboch s okamžitou platnosťou.

Podľa informácií FBI bolo umiestnených do väzby 34 ľudí v 11 amerických štátoch, pričom zatýkaniu predchádzali roky vyšetrovania prípadu, ktorý zahŕňa desiatky miliónov dolárov.

Medzi zatknutými je aj Damon Jones, bývalý hráč a asistent trénera Clevelandu Cavaliers. NBA zdôraznila, že tieto obvinenia berie veľmi vážne a bude naďalej spolupracovať s úradmi.

Billups triumfoval v roku 2004 NBA s Detoitom Pistons a získal aj ocenenie MVP finále. V Portlande pôsobí piaty rok, je súčasťou siene slávy NBA a jeho obvinenia sa týkajú podvodov s pokrom.

Rozier bol zatknutý na Floride ako jeden zo šestice podozrivých z účasti na nelegálnej schéme športových stávok využívajúcich informácie z NBA, ktoré následne predávali ďalej za peniaze.

Jeho advokát uviedol, že nie je hazardný hráč a že sa teší na očistenie vo svojom prípade. FBI pôvodne uviedla, že Rozier nie je cieľom vyšetrovania. Jones je medzi trojicou obvinených z podvodov v pokri i stávkovaní. Informácie priniesla agentúra DPA.

