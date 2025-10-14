Dvojnásobný rozpočet a skúsenosti z NBA. Levice vyzvú lotyšského hegemóna

BRATISLAVA. Slovenský basketbal má pred sebou výnimočný týždeň. Až štyri kluby sa predstavia v európskych súťažiach, kde vyzvú zvučných súperov.
Šampión Tipos extraligy žien Piešťanské Čajky privíta v stredu (o 18.00, vysiela JOJ Šport) doma v Diplomat Aréne madridský Estudiantes v Európskom pohári (Eurocup).
Basketbalisti Prievidze zasa odštartujú skupinovú fázu Európskeho pohára FIBA proti cyperskému Keravnos (o 19.00, vysiela STVR Šport).
Bratislavský Slovan vycestuje v Severoeurópskej lige do Veľkej Británie, kde si zmeria sily s Manchestrom (15.10. o 20.00, vysiela JOJ Šport).
Najväčším ťahákom však bude druhý duel Levíc v prestížnej Lige majstrov. Patrioti vycestovali do Lotyšska, kde vyzvú 12-násobného domáceho šampióna VEF Riga (utorok o 18.00, vysiela NovaSport1).
Dali len 53 bodov a diváci pískali
Lotyšský šampión vstupuje do zápasu ako papierový favorit, no Levičania chcú zareagovať na nevydarený vstup do Ligy majstrov, keď v prvom zápase podľahli maďarskému majstrovi Szolnoki Olaj 54:84.
„Maďarský šampión roztrhal slovenský klub," napísal o levickej porážke so Szolnokom lotyšský športový portál Sportacentrs.com.
Ešte menej bodov však v úvodnom dueli strelila Riga, ktorá podľahla favoritovi skupiny AEK Atény 53:69. „Boli sme príliš nervózni. Musíme byť agresívnejší,“ tvrdil po stretnutí hráč Rigy Arnaldo Toro.
Výkon sa nepáčil lotyšským fanúšikom. Počas zápasu vypískali hráča Rigy Kristapsa Kilpsa, ktorý nevyužil ani jednu z desiatich striel.
Madzin: Pozor na podkošových hráčov
„Bolo to veľmi neprofesionálne. Ak po prvom zápase odpíšete hráča, ktorému dôverujete, tak prepáčte, ale to je najnižšia úroveň. Mňa osobne to veľmi urazilo. Ak nejaký novinár alebo fanúšik urazí môjho hráča, vždy budem stáť za ním," obhajoval zverenca tréner Martinš Gulbis.
Lotyšský kouč má v zostave až piatich hráčov, ktorí sú vysokí minimálne dva metre. V kádri Patriotov nájdeme troch vyšších hráčov, no dvaja z nich sú stále na listine zranených.
„Musíme si dať pozor na ich podkošových hráčov, ktorí majú veľkú energiu a silu. Sú aktívni na útočnom doskoku," tvrdí pre Sportnet kouč Levíc Michal Madzin.
V lete sa mu spoločne s vedením podarilo zložiť skupinu hráčov s dobrou chémiou. „Chalani majú výborný charakter a prospieva to k tomu, aby sa vytvoril dobrý tím. Prospela tomu aj dobrá príprava," vraví tréner.
Majú dvojnásobne väčší rozpočet
VEF Riga vládne lotyšskému basketbalu nepretržite už sedem rokov. Od roku 2018 nezískal ligový titul nikto iný. V lotyšskej súťaži sa hrá len vyraďovacia fáza so šiestimi klubmi.
Dôvod je, že všetky tímy hrajú Lotyšsko-estónsku súťaž počas celého ročníka.
Pre Rigu ide o siedme pôsobenie v skupinovej fáze Ligy majstrov v rade. V tejto sezóne však poskladala tím, v ktorom až sedem hráčov nemá skúsenosti s touto súťažou.
Lotyšský majster pracuje v sezóne 2025/2026 s rozpočtom jeden a pol milióna eur. Ide tak zhruba o dvojnásobnú sumu oproti tomu, s čím pracujú v Leviciach. Patrioti by mali v spomínanej Lotyšsko-estónskej súťaži piaty či šiesty najväčší rozpočet.
Dres VEF si oblieka napríklad Zahir Porter, ktorý v minulej sezóne odohral pred zranením päť zápasov v drese slovenskej Iskry Svit.
Väčšinu roka šport číslo jeden
Najskúsenejším členom tímu je kapitán lotyšskej reprezentácie 36-ročný Dairis Bertans, ktorý má bohaté skúsenosti s Euroligou a zahral si aj v NBA.
Vo februári tohto roka sa predstavil v bratislavskej GoPass Aréne, kde jeho reprezentácia vyzvala Slovensko v kvalifikácii na ME v basketbale 2025.
„Želám vám, aby ste sa dostali na vyššiu úroveň a verím, že pre slovenský basketbal prídu lepšie časy,” vyhlásil po stretnutí vtedajší kouč lotyšskej reprezentácie Luca Banchi.
Lotyšsko je hokejovo-basketbalová krajina, v ktorej nežijú ani dva milióny obyvateľov, no napriek tomu je tradičným účastníkom svetového šampionátu v hokeji a európskeho turnaja v basketbale.
„Na jar je ľadový hokej jednoznačne číslo jeden, ale basketbal je číslo jeden počas ostatných troch ročných období," tvrdil tento rok pre Sportnet Kristians Dilans, lotyšský novinár z webu Sportacentrs.com.