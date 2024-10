Prievidza sa proti gruzínskemu tímu natrápila, zachránila ju polčasová prestávka

Saša Jankovič, tréner Prievidze: "Víťazstvo je veľmi cenné, prišlo to proti ťažkému súperovi, ktorý nám vôbec nevyhovoval so svojou zostavou. Celý čas v podstate hrali so štyrmi pivotmi, plus zónu. Aj keď sme sa na to pripravili, tak keď prídeš na ihrisko, také niečo sme v slovenskej lige nemali. Našim zámerom bolo hrať rýchly basketbal a s nižšou zostavou, ale prvý polčas sme trpeli. Nehrali sme to, čo sme trénovali, nebola správna energia, ale po polčase sme zmenili nejaké veci. Začali sme agresívnejšou obranou, dávali sme ľahké body z protiútokov a zlomiť ich pomalú hru."

Dalibor Hlivák, hráč Prievidze: "Sme radi za toto víťazstvo. Gratulujem celému tímu. Určite sa to nerodilo ľahko, ani zápas asi neulahodil oku diváka. Prvý polčas sme hrali veľmi individualisticky, z toho pramenili ich ľahké koše. Robili sme mnoho chýb v útoku, nepadli nám nejaké strely, to je pravda, ale to nám nepadlo ani v druhom polčase. Musíme sa z toho poučiť, hrať viac tímovo a viac zamakať."