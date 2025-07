Čajky spoznali súperov v pohárovej Európe. Vyzvú tím zo Španielska či Francúzska

Piešťanské Čajky si Eurocup zahrajú ôsmykrát, doterajším maximom je účasť v play off pred troma rokmi, keď nestačili na maďarský Pécs.

Pred samotným žrebom nasadili piešťanský klub do tretieho výkonnostného koša na základe renkingu z predchádzajúcich troch ročníkov a mal tak istotu minimálne šiestich zápasov.

Francúzske Angers patrí dlhšiu dobu medzi širšiu špičku v najvyššej súťaži, ide o dvojnásobného víťaza tamojšieho pohára (2010, 2012), v Eurocupe si v roku 2023 zahral vo štvrťfinále.

Podobne je na tom aj španielske Estudiantes, ktoré má však pravidelne skúsenosti z medzinárodnej súťaže.

Oba tímy sa dostali v predchádzajúcom ročníku Eurocupu do osemfinále. Tretím do partie je rumunský Rapid Bukurešť, ktorý sa po dlhej dobe vracia do európskych súťaží.

Kvalifikácia je na programe 18. a 25. septembra, následne sa skompletizuje zoznam účastníkov skupinovej fázy. Tá je na programe od 9. októbra do 27. novembra.