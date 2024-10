Čajky sa s takou agresivitou nikdy nestretli. Šopron v Piešťanoch vyučoval

"Zatlačili viac v obrane, bolo to pre nás náročnejšie pretlačiť sa v útoku. V eurocupových zápasoch sa s tým stretávame, je to rozhodne náročnejšie ako v slovenskej lige, ale musíme s tým rátať a byť na to pripravené.

Maďarský tím nepoľavoval z tempa ani za výrazného vedenia, stále si hral svoju špecifickú hru, ktorá robila piešťanskému kolektívu veľké problémy v útočnej fáze.

"Nikdy sme sa nestretli s takouto agresivitou, ktorú predviedol Šopron. Keby sme vyhrávali o 30 bodov, tak to skončí kvôli našej mentalite o 15 bodov. Ony viedli o 30 bodov a neustále išli, aj na 40-bodový rozdiel a celých 40 minút na nás tlačili.

Znepríjemňovali nám život aj na hranici únosnosti a faulov, no vedia to ustáť. Keď už majú problémy s faulami, tak nerobia hlúpe fauly, aby sme hádzali ľahké trestné hody. To je ten rozdiel, ale je to o tom, že každý týždeň odohrajú v domácej lige takýto zápas.

Nás domáca súťaž až tak nepreverí, to nie je výhovorka, ale fakt. Nemôžeme sa však na to pozerať, musíme byť pripravení na Eurocup. Keď ho chceme hrať, tak s tým treba bojovať,“ zdôraznil Jankovič.

VIDEO: Hráčka Piešťan N. Taušová