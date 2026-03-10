VIDEO: Dončič dostal pokutu od vedenia ligy. Môže za to gesto na adresu rozhodcov

Hráč Los Angeles Lakers Luka Dončič reaguje po tom, ako skóroval proti New Yorku Knicks.
Hráč Los Angeles Lakers Luka Dončič reaguje po tom, ako skóroval proti New Yorku Knicks.
10. mar 2026 o 19:53
Duel Lakers vyhrali 110:97 a slovinský tvorca hry bol najlepším strelcom zápasu s 35 bodmi.

Slovinský basketbalista Luka Dončič dostal od vedenia NBA pokutu 50.000 dolárov. Vyslúžil si ju za gesto voči rozhodcom v nedeľnom stretnutí proti New Yorku Knicks.

Dončič v priebehu tretej štvrtiny stretnutia nebol spokojný s tým, že rozhodcovia na neho neodpískali faul a ukázal gesto naznačujúce, že sú podplatení.

VIDEO: Reakcia Dončiča

Duel Lakers vyhrali 110:97 a slovinský tvorca hry bol najlepším strelcom zápasu s 35 bodmi. Informovala AP.

    VIDEO: Dončič dostal pokutu od vedenia ligy. Môže za to gesto na adresu rozhodcov
    dnes 19:53
