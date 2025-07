Levice spoznali súpera v kvalifikácii Ligy majstrov, čaká ich tím zo Stredomoria

Do LM sa vracia po ročnej pauze, v sezóne 2024/2025 hral EP FIBA, kde skončil v skupinovej fáze. Patrioti hrali s týmto súperom v kvalifikácii LM pred dvoma rokmi, vtedy s ním prehrali 66:74.

Levičanov opäť zaradili do tzv. majstrovskej vetvy, pre splnenia sna o účasti v skupinovej fáze LM musia vyhrať tri stretnutia. Pred žrebom sa jediný slovenský zástupca nachádzal v koši č. 1 na základe renkingu klubu a krajiny, a bolo tak jasné, že narazí na tímy z koša č. 4. S oboma družstvami už mali v minulosti zverenci trénera Michala Madzina dočinenia v kvalifikácii LM.

Stále to znamená pre nás veľmi veľa a stále sme extrémne motivovaní dokázať aj v Európe, že slovenský basketbal sa posúva rok čo rok vyššie a dokáže vytvoriť kvalitnejšie tímy,“ povedal generálny manažér Levíc Ladislav Garaj.

V prípade postupu do semifinále narazia na víťaza súboja medzi estónskym Kalev/Cramo a bulharským Rilski Sportist. Dve víťazstvá by znamenali účasť vo finále kvalifikácie, „žlto-zelení“ by si v nej zahrali proti jednému z kvarteta Bakken Bears, Kutaisi, Den Bosch alebo Trepča.

Ak by sa na štvrtý pokus podarilo Patriotom prejsť cez kvalifikačný turnaj a vyhrať tri zápasy, tak už vedia na koho môžu prípadne naraziť v skupinovej fáze.

V F-skupine by si zmerali sily s aktuálnym majstrom Maďarska Szolnokom, súčasným šampiónom Lotyšska a spoločnej lotyšsko-estónskej ligy Rigou a tretím do partie je bronzový z predchádzajúcej edície LM AEK Atény.

Priame miesto v skupinovej fáze LM malo pred žrebom vopred istých 29 klubov. Tri kvalifikačné turnaje sa uskutočnia od 23. do 28. septembra na zatiaľ neznámom mieste. Skupinová fáza má svoj štart na programe 7. októbra.