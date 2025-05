Ťažký zápas vo výbornej atmosfére. Do finálovej série vstúpili víťazne Levice

Michal Madzin, tréner Levíc: „Veľmi ťažký zápas vo výbornej atmosfére. Inter sa dostal veľmi rýchlo do dvojciferného vedenia. Som rád, že sme opäť zostali súdržní a dokázali to preklopiť na našu stranu. Veľmi veľká vec, že možno práve aj skúsenosť z predchádzajúcich zápasov nám dala vieru, že sa to obráti.“

David Abrhám, hráč Levíc: „Sme veľmi radi, že sme vstúpili do finálovej série víťazne. Ako sa dalo očakávať, bolo to veľmi vyrovnané a nebolo to jednoduché. Inter prišiel na nás dobre pripravení. Úvod nebol z našej strany taký, ako by sme chceli, urobili sme hlavne veľa chýb v obrane. To, že nám v útoku nepadlo, tak to sme v druhom polčase dobehli, ale naša obrana nebola taká, aká by mohla byť. Ak chceme byť v stredu na Interi úspešní, tak to musíme zmeniť. Na tomto musíme popracovať.“

Aramis Naglič, tréner Interu: „Myslím si, že sme v prvom polčase boli disciplinovaní a dodržiavali sme veci, na ktorých sme sa v útoku a v obrane dohodli, a hrali sme veľmi dobrý basketbal. V druhom polčase sme v nejakých úsekoch hry stratili disciplínu a urobili sme nejaké veci, ktoré by sa nemali robiť v takýchto zápasoch v obrane a myslím si, že sme stratili kontrolu aj v útoku. V takýchto stretnutiach sa to hneď trestá. Levice sú šikovný a výborný tím, Trice to zobral seba, ale odrobil výbornú prácu. V druhom polčase bol nezastaviteľný. Musíme sa poučiť.“

Milan Szabó, hráč Interu: „Ťažký koniec pre nás. Levice sme v prvom polčase udržali na 32 bodoch, no v druhom polčase nám ušli. My sme nehrali svoju hru ako vieme, veľakrát sme v útoku riešili situácie nesprávnym spôsobom a z toho mali oni protiútoky. Ťažko sa mi to teraz hodnotí, ale bol to dobrý zápas, no mám takú horkú chuť v ústach, že sa nám to nepodarilo dotiahnuť do víťazného konca.“