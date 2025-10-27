Najväčšej hviezde platia vyše 400-tisíc, na Slovensko si prišli splniť povinnosť

BRATISLAVA. Slovenský basketbalový šampión Patrioti Levice vyzve v prvom domácom dueli prestížnej Ligy majstrov v bratislavskej GoPass Aréne favorita celej skupiny a jedného z favoritov na výhru v súťaži AEK Atény.
„Na Slovensko pricestujú s tým, že si chcú splniť povinnosť a zabezpečiť si prvenstvo v skupine v najkratšom možnom čase," vraví o hráčoch gréckeho klubu novinár CHRISTOS TSALTAS z portálu Athletiko.gr.
Viete si predstaviť, že by AEK Atény prehral v Bratislave s Levicami?
V tejto sezóne sú od AEK-u obrovské očakávania v podobe prvého miesta v skupine Ligy majstrov. V tejto fáze ročníka ide o prioritu. Prehra v Bratislave by tak bola obrovská strata pre AEK. Na Slovensko pricestujú s tým, že si chcú splniť povinnosť a zabezpečiť si prvenstvo v skupine v najkratšom možnom čase.
Ročný rozpočet Levíc je zhruba 800-tisíc eur. S akými peniazmi pracuje AEK?
Rozpočet AEK-u je pre túto sezónu nastavený na 2,3 milióna eur. Ak to porovnáme s minulým ročníkom, klub navýšil rozpočet zhruba o pol milióna eur. Snaží sa vytvoriť vyrovnané a talentované mužstvo, ktoré bude lepšie vo viacerých aspektoch.
Najlepší hráči Levíc si zarobia zhruba 60-70 tisíc eur za sezónu. Koľko si zarobí najlepšie platený hráč Atén?
Najväčší plat v klube má RaiQuan Gray. Vo vlaňajšej sezóne bol kľúčovým hráčom tímu. Vedenie AEK-u tak spravilo všetko, aby ho udržalo aj pre tento ročník. Za sezónu si zarobí 420-tisíc eur.
Takže je aj najnebezpečnejší hráč pre súperov?
Áno. RaiQuan Gray je hviezda tímu. Hráč, ktorý je rozdielový na oboch koncoch palubovky. Potom je tu Frank Bartlet. Skvelý zakončovateľ, ktorý výborne prihráva a kvalitne bráni. Takisto Chris Silva, ktorý je skvelý na obruči, dokáže na palubovku priniesť množstvo energie. Treba si dať pozor aj na hráčov ako Mindaugas Kuzminskas, Dimitris Flionis či Lukas Lekavicius.
AEK mal v minulosti problémy s financiami. Klub neposielal výplaty hráčom, ktorí následne protestovali a odmietli trénovať. Je klub finančne stabilný?
Zmeny vo vedení v lete 2024 pomohli klubu upokojiť situáciu. AEK mal finančné problémy, no v tejto chvíli je klub v stabilnej kondícii.
Aké sú ambície AEK-u v Lige majtrov?
Pred rokom sa klub dostal do FinalFour, v ktorom prehrali s Unicaja Malaga o sedem bodov. V tejto sezóne je tím hladný úspechoch. Chcú sa opäť dostať medzi najlepšiu štvoricu v súťaži a zabojovať o trofej. Je to ich hlavný cieľ v tejto sezóne.
V roku 2018 AEK ovládol Ligu majstrov. Na čo si z tej sezóny spomínate?
Na všetko! Bola to šialená sezóna. AEK sa prebojoval do osemfinále víťaznou strelou v závere posledného stretnutia skupinovej fázy, ale aj vďaka výsledkom z ďalších zápasov. Strela Kevina Puntera proti Nymburku bola jedna z najväčších v modernej klubovej histórii. FinalFour v Aténach bolo neuveriteľné. Bolo to krásne obdobie, ktoré prinieslo množstvo nádherných momentov.
V Grécku dominujú popredné euroligové kluby Olympiakos a Panathinaikos. Dokáže sa k nim v blízkej budúcnosti AEK priblížiť?
To je veľmi náročné. Olympiacos a Panathinaikos pracujú s viac ako dvadsaťmiliónovými rozpočtami. Je ťažké sa s týmito klubmi porovnávať, keď máte len 2,3 milióna na rok. Je to obrovský rozdiel.
AEK vedie legendárny kouč Dragan Šakota. Ako by ste ho opísali?
Je to žijúca legenda. Jeden z najrešpektovanejších trénerov v Európe. Je to už jeho 53. sezóna v pozícii hlavného trénera. Fanúšikovia AEK ho rešpektujú, celý tím ho zbožňuje a bol jedným z kľúčových faktorov, prečo RaiQuan Gray zostal v tíme pre ďalšiu sezónu. Je to pokojný pán, ktorý zbožňuje dve veci. Basketbal a svoju rodinu.