Chcú rozvíjať mladých hráčov. Na mapu SBL pribudne projekt Nitra Blue Wings

Druhý rok za sebou prichádza v pozícii nováčika do Niké SBL klub z mesta pod Zoborom.

Najvyššia súťaž tak bude mať prvýkrát po šiestich rokoch dvoch účastníkov z jedného mesta. Ambíciou nováčika je rozvoj mladých hráčov a postup do play off vo svojej premiére.

"Nitra Blue Wings je klub, ktorého primárnym cieľom je rozvoj mladých hráčov. Ak chceme do nášho mládežníckeho programu prilákať čo možno najviac takýchto chalanov, musíme im jednoducho zabezpečiť aj motiváciu v podaní profesionálneho mužského tímu, aby mali pred sebou jasný cieľ.

Po naštudovaní si všetkých pravidiel sme sa rozhodli využiť možnosť, ktorú nám Hrací poriadok SBA ponúkol a dohodli sme sa s predstaviteľmi víťaza prvej ligy na odstúpení licencie pre účinkovanie v SBL.

Aj týmto smerom sa chceme Academicu ŽU Žilina ešte raz poďakovať za dôveru, ktorú vložili do nášho projektu a verím, že aj ich budeme dôstojne reprezentovať," vysvetlil pre portál basketliga.sk dôvody vstupu do súťaže športový riaditeľ klubu Martin Blaho.

Nejde o úplne nový klub na basketbalovej scéne, v mládežníckych kategóriách doteraz vystupoval pod názvom BKM SPU Nitra.

"Sme klub, ktorý okrem uplynulej sezóny mal svoj mužský tím v prvej lige a dokonca dvakrát za sebou ju aj vyhral. Vtedy však ešte nedisponoval dostatočnou ambíciou a rozpočtom na to, aby mohol dôstojne účinkovať v SBL.

Výzva to určite je, v klube však pôsobí viacero ľudí, ktorí majú množstvo skúseností z profesionálneho basketbalu na Slovensku i v zahraničí, takže vieme do čoho ideme a snažíme sa na to, čo možno najlepšie pripraviť," vysvetlil Blaho.