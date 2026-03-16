Rozšíri sa NBA o ďalšie tímy? Do úvahy prichádzajú Las Vegas a Seattle

Rada guvernérov NBA bude na budúci týždeň hlasovať o možnom rozšírení zámorskej basketbalovej súťaže o Las Vegas a Seattle.
Nové dva kluby by sa do ligy mali zapojiť od sezóny 2028/29, uviedla televízna stanica ESPN s odvolaním sa na svoje zdroje.
Podľa expertov by sa ponuky záujemcov o vstup do ligy mali pohybovať medzi siedmimi a desiatimi miliardami dolárov.
Očakáva sa, že Las Vegas a Seattle sa zaradia medzi najzárobkovejšie tímy ligy. Po nadchádzajúcom hlasovaní by sa malo o prvom rozšírení NBA od roku 2004 definitívne rozhodnúť koncom roka. Súťaž teraz hrá 30 mužstiev.
Seattle čaká na návrat elitnej basketbalovej ligy od roku 2008, keď sa populárny SuperSonics presťahovali do Oklahomy City. V Las Vegas doteraz žiadny tím NBA nesídlil.