Situácia s Antetokounmpom je podozrivá. NBA začala vyšetrovať Milwaukee

Vedenie zámorskej basketbalovej súťaže NBA začalo vyšetrovať klub Milwaukee Bucks pre podozrenie z dodržiavania účasti hráčov v zápasoch a rozpornými vyhláseniami o zdravotnom stave Giannisa Antetokounmpa.
Milwaukee už dávnejšie stratilo šancu na účasť v tohtoročnom play off, preto sa rozhodlo vedenie klubu 31-ročného gréckeho krídelníka v reakcii na zranenia nevyužiť do konca základnej časti. Samotný hráč však verejne deklaroval, že je fit a pripravený hrať.
„Je to ako facka do tváre, keď vám niekto povie, že nemám hrať. Neviem, kam sa tento vzťah posunie od tohto bodu. Nikdy som nevidel hráča môjho kalibru, že by verejne povedal, že chce hrať. Viete, ako to myslím? Ak to majú vyšetriť, tak super,“ cituje The Athletic vyjadrenia Antetokounmpa.
NBA sa už dlhšiu dobu zameriava na Bucks, podľa všetkého sa klub snaží takýmto spôsobom „tankovať“ (úmyselne prehrávať).
Antetokounmpo naposledy nastúpil 15. marca v zápase s Indianou, pre zranenie kolena ho Milwaukee vyradilo zo zostavy na minimálne 10 duelov.
Reprezentant Grécka však prekvapil verejným vyjadrením, že je už niekoľko týždňov zdravotne v poriadku: „Som pripravený hrať hneď, tu a teraz. Vyzerám, že nie som k dispozícii? Neviem, o akú hru to ide, ale nechcem byť jej súčasťou.
Hovoril som so zástupcami klubu o tom, by som chcel hrať, ale potom sa mi už nik neozval. Chápem okolnostiam, ale je to proti môjmu vlastnému nastaveniu.“
Antetokounmpo strávil svoju celú doterajšiu kariéru v drese Bucks, v aktuálnom ročníku má priemer 27,6 bodu, 9,8 doskoku a 5,4 asistencie na zápas.
Nejde pri tom o prvý verejný problém medzi hráčom a činovníkmi. Čoraz viac sa v tomto smere spomína odchod hviezdneho hráča na inú klubovú adresu.