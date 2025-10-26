Zlá správa pre Lakers. Dončič nebude tímu k dispozícii v najbližších zápasoch

Luka Dončič.
Luka Dončič. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. okt 2025 o 21:51
ShareTweet0

Utrpel pomliaždenie ľavej nohy a vyvrtnutie prsta na ľavej ruke.

LOS ANGELES. Slovinský basketbalista Luka Dončič bude minimálne týždeň chýbať Los Angeles Lakers. Dvadsaťšesťročná hviezda zámorskej NBA utrpela pomliaždenie ľavej nohy a vyvrtnutie prsta na ľavej ruke.

Dončič má za sebou výborný štart do nového ročníka. V uplynulých dvoch dueloch zaznamenal 43 a 49 bodov.

Svojmu tímu nepomôže na palubovke Sacramenta a Lakers podľa agentúry AP posúdia jeho zdravotný stav približne o týždeň. Kalifornčania nemajú k dispozícii ani LeBrona Jamesa, ktorý bude absentovať minimálne do polovice novembra.

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

Basketbal

    Luka Dončič.
    Luka Dončič.
    Zlá správa pre Lakers. Dončič nebude tímu k dispozícii v najbližších zápasoch
    ne 21:51
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Zlá správa pre Lakers. Dončič nebude tímu k dispozícii v najbližších zápasoch