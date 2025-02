Dončič nie je prvý, koho Lakers ukradli a basketbalový svet ich za to nenávidel

BRATISLAVA. Všetci sú si rovní, niektorí rovnejší. A potom sú v NBA ešte Los Angeles Lakers. Klub, z ktorého všetkými možnými spôsobmi kričí: „Sme lepší ako vy všetci ostatní. Na, tu máte.“ Za schopnosť zaobstarať si tie najjagavejšie basketbalové hviezdy bez toho, aby musel zaplatiť plnú cenu, je hollywoodsky tím medzi fanúšikmi ostatných klubov vzácne neobľúbený. V blízkej budúcnosti to preň v súťaži popularity nevyzerá lepšie.



Lakers rokujú o príchode Traea Younga. Táto správa sa v rôznych obmenách objavovala v posledných dvanástich mesiacoch. Atlanta Hawks svojho prvého rozohrávača vlani na jar ponúkali ostatným klubom, predovšetkým na konci roka vraj v Los Angeles hľadali cestu, ako k LeBronovi Jamesovi a Anthonymu Davisovi priviesť naozaj hviezdneho rozohrávača.

Ale Young z Východného pobrežia na Západné neprišiel. Namiesto neho si zlatý dres obliekol jeho veľký rival. Muž, za ktorého Younga po drafte 2018 vymenili... Luka Dončič Basketbalová Európa sa pomaly prebúdzala do Hromníc a ráno prežila šok, ktorý mnohým Američanom nedával spať. Dallas Mavericks vymenili svoju dvadsaťpäťročnú superhviezdu Luku Dončiča (a tiež Maxiho Klebera a takmer nehrajúceho veterána Markieffa Morrisa) do L.A. Lakers. Na oplátku získali Anthonyho Davisa, Maxa Christieho a jednu voľbu v prvom kole draftu. Tú správu vyslal do sveta tradičný oznamovateľ veľkých basketbalových udalostí Shams Charania. A pretože sa mnohí ubezpečili, že naozaj nie je prvý apríl, bolo skoro isté, že si mladý americký novinár nechal hacknúť sociálne siete. Ale nie. Ďalší Charaniov post všetkých uzemnil. Prišlo potvrdenie predchádzajúcich slov.

Dallas sa vzdáva jednej z najcennejších komodít basketbalového sveta. Slovinec sa päťkrát za sebou dostal do najlepšej päťky NBA, je úradujúci najlepší strelec ligy (33,9 bodu na zápas). Presne niečo pred vyše rokom, 26. januára, sa blysol 73 bodmi. Viac v zápase NBA nastrieľali len Wilt Chamberlain a Kobe Bryant.

Potom nečakane doviedol Mavericks až do finále, hoci sa počas celého play off musel vyrovnať so zranením dolnej končatiny. Lepšie svoju kariéru naposledy rozbehol LeBron James. Možno dokonca od Michaela Jordana takýto vstup liga nepamätá. A tohto hráča už v tíme nechce generálny manažér Nico Harrison. Vyhliadol si namiesto neho iného. O šesť rokov staršieho pivotmana Anthonyho Davisa. Do neho sa zahľadel natoľko, že s ostatnými klubmi o Dončičovi ani nerokoval a z Lakers nevyžmýkal zďaleka toľko, čo by sa dalo očakávať pri pohľade na iné veľké výmeny z nedávnej doby.

Ak by Texasanom všetko klaplo, ako si napísali na papierik, potom majú skvelú zostavu, ktorá môže tento rok a možno aj za rok celú NBA vyhrať. Ak sa jedna z mnohých súčiastok v ich citlivom súkolesí zadrie, potom veľa šťastia. Davis je hráč, ktorý toho na maródke strávil naozaj veľa (a momentálne opäť maródi). Manažér Harrison stavil na to, že Dončič už bude len horší. Že sa nikdy nedostane do kondície, aká by bola žiaduca. Že sa mu nevyhnú zraneniu. Že nikdy nezačne poriadne brániť. Že sa bude k rozhodcom, spoluhráčom, vedeniu i fanúšikom správať ako čoraz väčší hulvát. Že príde o svoje čaro, ktoré doteraz vábilo milióny. Zatiaľ ide texaský manažér proti zvyšku sveta. A Dončič senior odkazuje, že tento ťah Luku poriadne namotivoval… Kedy sa fanúšikovia naposledy zhodli na tom, že Lakers získali nespravodlivý náskok pred ostatnými? Netreba ísť ďaleko. Stalo sa tak, keď k nim prichádzal...

Anthony Davis (3) v drese tímu NBA Dallas Mavericks (Autor: TASR/AP)

Anthony Davis S New Orleans Pelicans bol spätý od draftu 2012, ale po niečo vyše šiestich ročníkoch s ním stratili trpezlivosť. Začal sa správať ako malé decko. To jediné, po čom túžil, bol iný dres. Ideálne k marcovým 26. narodeninám. To, že jeho agent je Rich Paul, ktorý sa dlhodobo stará aj o LeBrona, od júla 2018 rezidenta Los Angeles a hráča Lakers, nevyzeralo ako zhoda okolností. Zvlášť, keď prebublávali špekulácie, že novú zmluvu je Davis ochotný podpísať iba v kalifornskom klube.

Polročná zákopová vojna sa skončila 15. júna. V Lakers sa lúčili mladíci Lonzo Ball, Brandon Ingram a Josh Hart, klub pribalil tri voľby v prvých kolách draftu. To nebola vôbec malá cena, lenže z tých troch má najlepšiu kariéru pracant Hart v New York Knicks. Ball aj Ingram strávili na maródke ešte oveľa viac ako Davis. Od jesene bola súčasťou hry Lakers elitná obrana, James už nemusel chodiť tak často pod kôš a naopak prevzal úlohu rozohrávača. A nové súhvezdie ovládlo „covidové“ play off 2020 v bubline orlandského Disney Worldu. V nasledujúcich sezónach Lakers vyťažili už len premiérový NBA Cup, o ktorý sa bojovalo v závere roku 2023. Konferenčné finále play off veľkokluby ako Lakers ani nepočítajú. Davis sa stal najlepším strelcom Lakers, vládol aj na doskoku a v defenzíve, ale odchodu sa teraz nebránil. Veď obratom sa vzdal takzvaného „trade kickeru“, odmeny, ktorá mu prináleží v prípade, že ho vymenia. Išlo 5,9 milióna dolárov! Desiate roky kalifornskému klubu príliš nevyšli, čiastočne preto, že sa niesli v duchu rozlúčky s výnimočnou kariérou Kobeho Bryanta. Ale ešte v úvode dekády mohli Lakers reálne pomýšľať na šiesty titul pre Kobeho. Jednou z hviezd, ktorá mu mala pomôcť, bol...

Dwight Howard Lakers majú už zase super tím, sú hlavnými favoritmi na titul. To všetko sa písalo po 10. auguste 2012. Až potiaľto bol plán urobiť z Dwighta Howarda druhého Shaquilla O'Neala krásne načrtnutý. Záujem o hviezdu Orlanda Magic a najlepšieho ligového pivotmana mala celá liga na čele s Brooklyn Nets, ale prečo plytvať zdrojmi a dúfať? Predpokladalo sa tiež, že by Howard v lete 2013 ako voľný hráč podpísal zmluvu v Lakers. Aj Kalifornčania si uvedomovali isté riziko. Nie, že by si mysleli, že by im niekto mohol dať po roku kopačky. Problém bol inde: Howard sa zotavoval po operácii chrbtice a od basketbalu si musel dať polročnú pauzu. Preto bol relatívne lacný, do Orlanda poslali Lakers duo Josh McRoberts a Christian Eyenga. Najväčšou nepríjemnosťou bolo vzdať sa v prospech Philadelphia 76ers talentovaného, ​​ale náladového pivotmana Andrewa Bynuma.

Za Shaqa však Orlando svojho času nedostalo vôbec nič, teraz malo po veľkom trejde štyroch klubov ešte Arrona Afflala, Ala Harringtona, Moa Harklessa a najmä Nikolu Vučeviča. Dres vtedy menili aj Andre Iguodala alebo Jason Richardson.

Výsledok tohto snaženia? Epizóda v dejinách Lakers známa ako Dwigtmare. Nebolo to dobré. S pedantským Kobom Bryantom si introvertná Howardova povaha nesadla. Navyše ho skutočne dobehla horšia fyzická pripravenosť. Kritické hlasy novinárov boli poslednými ranami. Po roku, keď sa ocitol v pozícii voľného hráča, dal prednosť ponuke Houston Rockets a pick and rollom s Jamesom Hardenom. Po rokoch putovania ligou si Howard nakoniec napravil chuť. V úlohe náhradníka Anthonyho Davisa prispel po návrate do Lakers k titulu 2020. O dva roky neskôr pridal ešte jednu sezónu v drese kalifornského klubu, tím plný veteránov však tentoraz do play off ani neprešiel. Neúspech s Dwightom Howardom vnímali fanúšikovia Lakers o to ťažšie, že ich kruto sklamala aj druhá letná posila 2012... Steve Nash Dvojnásobný najužitočnejší hráč ligy prichádzal bez toho, že by o neho Phoenix Suns, tradičný divízny rival Lakers, po ôsmich rokoch poriadne bojovali. Jedenásteho júla 2012 sa vzdali kanadskej opory v takzvanom „sign and trade“, získali dve voľby v prvom kole a dve voľby v druhom kole draftu.

Tridsaťosemročný rozohrávač si hneď v druhom stretnutí zlomil nohu a vrátil sa až v predvianočnom programe. A v podobnom duchu sa nieslo celé pôsobenie. Zbieral viac zranení ako úspešných trojbodových striel a asistencií. Keď v októbri 2014 oznámil, že už nie je schopný nastupovať do zápasov, pre Lakers to bola do určitej miery úľava. Celkovo si ich dres obliekol len v 65 prípadoch. Do play off sa s nimi pozrel iba vo svojej prvej sezóne – bez toho, aby sa v prvom kole proti San Antonio Spurs radoval z výhry. Lakers sa práve prepadali do jedného zo svojich najťažších období.

Hráči Los Angeles Lakers zľava: Steve Nash, Dwight Howard, Metta World Peace, Kobe Bryant a Paul Gasol v sezóne 2012/2013 (Autor: SITA/AP)

Nie, z dlhodobého hľadiska toto nebola pre LA Lakers vôbec výhra. Nádej na supertím (aj obavy zo supertímu) sa rýchlo rozplynula. Ešte pred Nashom sa na drese Lakers ocitlo meno inej rozohrávačskej legendy. Ale tentoraz to bolo zložitejšie. Do Kalifornie prišiel po trejde - Chris Paul Najčudnejšia výmena všetkých čias a možno zároveň najväčšia porážka pre Lakers. Správa o tom, že do zlatého klubu mieri skvelý dirigent hry, ktorý má v dvadsiatich siedmich rokoch všetko pred sebou, sa éterom rozniesla 9. decembra 2011. Teda deň po skončení zatiaľ poslednej výluky v NBA, ktorá výrazne oneskorila štart sezóny. Do New Orleans Hornets mali za Paula putovať Lamar Odom, Luís Scola, Kevin Martin aj Goran Dragič. Houston Rockets by posilnil Pau Gasol.

Lenže ligový komisionár David Stern obratom zasiahol. Dohodu vetoval. Tím z Louisiany by vraj Paulov odchod príliš oslabil. Čo na tom, že tu v lete 2012 už nehodlal podpísať nový kontrakt. Hornets sa vtedy nachádzali vo veľmi špecifickej situácii, klub práve nemal jedného konkrétneho majiteľa, ale patril všetkým. A tak ho v podstate riadila kancelária NBA v New Yorku. Zo zmätkov vyťažili zďaleka najviac konkurenčné L.A. Clippers, ktorí Paula získali 12. decembra a zaradili sa k spolufavoritom v Západnej konferencii. Lakers navyše prišli o Odoma, ktorý sa nevyrovnal s tým, že už bol jednou nohou z klubu, a na upokojenie situácie putoval už 11. decembra do Dallas Mavericks iba za jednu voľbu v prvom kole draftu. Na Lakers sa po oznámení Paulovho „príchodu“ zniesla silná vlna nevôle basketbalových fanúšikov aj preto, že sa mnohým rýchlo vybavila spomienka na rok 2008. Vtedy vedenie Lakers vyrokovalo deal, ktorý sa považuje za najmenej vyvážený a klubu v podstate prihral tituly 2009 a 2010 plus finálovú účasť 2008. Ku Kobemu Bryantovi putoval práve vyššie spomínaný

Pau Gasol To vyvolalo naozaj veľký rozruch. Prvého februára 2008 našiel Bryant po svojom boku parťáka, s ktorým by sa mohol vrátiť do bojov o titul. Gasola totiž už omrzelo, ako Memphis Grizzlies nedokážu uspieť aspoň v jedinom zápase prvého kola play off. Manažéri klubu mu teda za minulé zásluhy splnili sen. Ale za akú cenu? Stratený podkošový talent Kwame Brown, neskorší kriminálnik Javaris Crittenton a zabudnutý Aaron McKie. Plus dve voľby v prvých kolách draftu (sme však v ére, ktorá si ich zďaleka necenila toľko ako dnes). Vyznelo to veľmi nevyvážene, hlasno sa ozval Mark Cuban (majiteľ Dallas Mavericks), Gregg Popovich (tréner a manažér San Antonio Spurs) dokonca žiadal vyšetriť okolnosti. História je voči vtedajším šéfom Grizzlies milosrdná iba vďaka tomu, že súčasťou obchodu boli aj hráčske práva na Marca Gasola, mladšieho z úspešných basketbalových bratov. Ten ako draftové číslo 48 z roku 2007 mieril v lete 2008 cez Atlantik, aby sa v Grizzlies vypracoval na ťahúňa, trojnásobného účastníka All-Star Game NBA, najlepšieho obrancu pre rok 2013 a člena najlepšej päťky roku 2015. To ale v Memphise začiatkom roku 2008 nemohli tušiť a v taký zásah určite ani nedúfali.

Teraz zamierme v čase o niekoľko dekád späť. Do polovice sedemdesiatych rokov. To sa k Lakers pripojil jeden z najslávnejších basketbalistov všetkých čias - Kareem Abdul-Jabbar Los Angeles Lakers boli v šesťdesiatych rokoch a na začiatku rokov sedemdesiatych vo finálových sériách ako doma. Ale ich ťahúni Jerry West, Elgin Baylor a Wilt Chamberlain časom zostarli a skončili. Nová éra klubu sa začala s príchodom Kareema Abdul-Jabbara. V Kalifornii tentoraz ťažili z vonkajších okolností. Abdul-Jabbar síce pre Milwaukee Bucks vybojoval roku 1971 titul a sám tu zbieral ceny pre najužitočnejšieho hráča i strelecké primáty, lenže štát Wisconsin nebol pre rodáka z Harlemu s početnými intelektuálnymi záujmami tým najlepším miestom na život.

Navyše mu už chýbal aj osvedčený parťák Oscar Robertson, ktorý zamieril do športového dôchodku. Od marca 1975 bolo známe, že si Kareem zažiadal o presun do veľkomesta. Okrem New Yorku súhlasil aj so sťahovaním do Los Angeles, kde strávil druhú polovicu šesťdesiatych rokov ako študent na UCLA. Trvalo štvrť roka, kým 16. júna 1975 išla do sveta správa o Kareemovom sťahovaní (spolu s ním sa balil jeho náhradník Walt Wesley). Lakers obetovali celkom dosť, strelca Briana Wintersa s Juniorom Bridgemanom, pivota Elmora Smitha a robotníka Davea Meyersa. Ale superstar je superstar.

V Lakers Kareem naďalej lámal rekordy, na tímový úspech si však musel počkať. Hneď ako na konci sedemdesiatych rokov pribudol Magic Johnson, Lakers znovu začali zbierať tituly. Abdul-Jabbar bol pri piatich. Po finále 1985 ho dokonca vyhlásili za MVP. Mal vtedy už 38 rokov. Abdul-Jabbar napokon jednoznačne zatienil resumé, ktoré v Kalifornii zanechal iný legendárny pivotman - Wilt Chamberlain. Prvý prípad superhviezdy, ktorá si vytrucovala prestup, sa datuje do revolučného roku 1968. To sa na svoj klub Philadelphia 76ers nahneval samotný Wilt Chamberlain. Vyhlásil vojnu majiteľovi Irvovi Kosloffovi, ktorý si nectil ústnu dohodu, že sa slávny hráč po skončení kariéry stane podielnikom v Sixers. Wilt ju uzavrel s predchádzajúcim spoluvlastníkom Ikom Richmanom, ktorý však o tri roky skôr priamo počas zápasu zomrel. Chamberlain teda pohrozil koncom kariéry, v rámci alternatívnej dohody s Kosloffom si mohol vyrokovať prestup podľa svojej voľby. Do Lakers prišiel 9. júla 1968 za trio Darrall Imhoff, Jerry Chambers a Archie Clark ako šampión NBA z roku 1967, so slávnym Jerrym Westom potom bojoval o tituly vo finále hneď štyrikrát.

Na sezónu 1971-72 sa spomína ako na dokonalú, Lakers predviedli rekordnú sériu 33 víťazstiev v rade, dosiahli bilanciu 69-13 a konečne dostali najprestížnejšiu trofej do Los Angeles. Toho roku sa Wilt výnimočne prispôsobil potrebám klubu a odmenou bola pre neho aj cena pre MVP finálovej série. Ale už o rok neskôr sa jeho hráčska kariéra dobrovoľne skončila. Nielen pri priamych výmenách ťahali Lakers za dlhší koniec. Veď si pripomeňme, ako prišiel do klubu - Kobe Bryant Nádejný stredoškolák, v čase draftu 1996 stále iba sedemnásťročný, sa oficiálne dostal do kalifornského veľkoklubu vďaka výmene s Charlotte Hornets krátko po drafte, teda 11. júla 1996. Realita je trochu komplikovanejšia.

Dohoda medzi klubmi sa udiala už o niekoľko týždňov skôr počas draftovej noci, Hornets brali Kobeho ako trinásteho pre Lakers, tí sa na oplátku vzdali Vladeho Divaca. Prestup sa piekol nezvyčajne dlhých sedemnásť dní, pretože srbský pivot štrajkoval, z LA sa mu nechcelo a vyhrážal sa, že s basketbalom radšej sekne. Lakers s ich nadštandardnými možnosťami si Bryant v zásade vybral. Jeho agent Arn Tellem rozoslal ostatným klubom informáciu, že mladík je ochotný hrať iba za tím z Los Angeles, inak odíde do Talianska, kde vyrastal.

Záujemcov držal od Bryanta na dištanc alebo ich od mladíka aktívne odrádzal. Hornets získali aspoň vrabca v hrsti. A Divac, jedna z prvých európskych osobností na palubovkách NBA, bol naozaj veľký vrabec. Jeho odchod zároveň Lakers rozviazal ruky pri pytačkách so Shaquillom O'Nealom. Inokedy mali Lakers šťastie na draftové voľby. V rokoch 1979 a 1982 si vyberali prví celkovo, hoci im toto poradie pôvodne nemalo pripadnúť. James Worthy Fyzicky nadaný dlháň sa stal jedinou jednotkou draftu, na ktorú ukázali aktuálni šampióni. Do zostavy Lakers pribudol Worthy v roku 1982, keď si prví mali vyberať Cleveland Cavaliers. Pred sezónou 1979-80 sa však práva vzdali spoločne s rozohrávačom Butchom Leom výmenou za krídelníka Dona Forda a voľbou v prvom kole 1980. V drese Lakers odohral Worthy celú profesionálnu kariéru, pomohol im k trom titulom a v roku 1988 dokonca preberal trofej pre najužitočnejšieho muža finálovej série. V rozhodujúcom siedmom dueli proti Detroit Pistons vtedy predviedol 36 bodov, 16 doskokov a 10 asistencií. S Worthym sa história opakovala. Prvým hráč, u ktorého sa koleso osudu naklonilo v prospech Lakers, bol...

Magic Johnson Pri snahe pohnúť s fanúšikovskou základňou vedenie New Orleans Jazz v roku 1976 spanikárilo. Z Lakers si vybralo Gaila Goodricha, vyhláseného, ​​lenže už tridsaťtriročného strelca.

Magic Johnson je jednou z najväčších legiend Los Angeles Lakers. (Autor: SITA/AP)

Keď po troch rokoch tento drobný krídelník preškolený na rozohrávača končil, Jazz sa len prizerali, ako ich voľbu v drafte, prvú celkovo, premieňajú Lakers v zisk Magica Johnsona. Zásadnú postavu 80. rokov a podľa mnohých najlepšieho rozohrávača všetkých čias. Pri zisku prvých volieb 1979 a 1982 ešte Lakers musela nahrať šťastena. Až do roku 1985 totiž o prvom a druhom mieste v drafte rozhodovala hodená minca medzi dvoma najhoršími tímami konferencií. Priaznivci ostatných klubov rozhodne nevýskajú nadšením, keď sa manažmentu podarí uloviť hviezdu na voľnom trhu. Ukážkovým príkladom je leto 2018, keď sa ťažké obdobie kalifornského klubu rozhodol ukončiť -