Bol superstar, aj naplnenie Leninovho proroctva. Ani obor Sabonis nepokoril Železnú oponu

V podaní Arvydasa Sabonisa vyzeral basketbal tak jednoducho. Iba jednu vec ani on nedokázal prekonať. V ceste mu stála Železná opona. Do NBA odišiel až v roku 1995. To mu ťahalo už na tridsaťjeden a mal za sebou sériu zranení, ktorá by mnohým iným ukončila kariéru.

S veľkými rukami, ktoré sa maznajú s loptou a nemaznajú so súperom. Bojovník, vodca a príklad hodný nasledovania. Mohol byť najlepší z najlepších.

Strelec z každej pozície, v okolí koša neubrániteľný, atletický, s výnimočným prehľadom o spoluhráčoch aj s inštinktmi pri doskakovaní. To všetko pri 221 centimetroch výšky.

V Amerike sa Arvydas Sabonis ukázal so sovietskou reprezentáciou už na začiatku osemdesiatych rokov, keď mal sedemnásť. Súperil s velikánom Ralphom Sampsonom a svojimi pohybmi mnohým učaroval.

V prvej polovici dekády s osmičkou platilo, že kde sa ocitli červení, on tam vyčnieval. Obor s revolučne vejúcim három a pozvoľna hustnúcim fúzikmi. Obvykle sa bojovalo len o striebro a bronz, či už hrali juniori, študenti alebo reprezentačné áčka. Arvydas Sabonis bol skákajúcim a behajúcim „cheat codom“, ktorého oživil prsteň moci.

„Je to Larry Bird v tele pivota,“ glosoval Walton samotný. „Nikdy som nevidel taký talent. Chcelo sa mi dať mu milión, uniesť ho a priviesť do NBA. Mal som pocit, že kvôli nemu bude raz potrebné zmeniť pravidlá.“

Od tých čias podnecoval v druhých túžbu získať ho pre seba, Bill Walton ju priznal verejne. Iní si lámali hlavu, ako Sabonisovi v prípadnom odchode zabrániť. Málokomu bol ľahostajný.

Večný študent nevojakom

Taký dominantný hráč vzbudzoval hrôzu u súperov a závisť u ich fanúšikov. Na Západe dostal prezývku Cár.

Jeho dopad na palubovky mal síce efekt rovnomennej termonukleárnej bomby a jeho vláda nad košmi pripomínala samoderžavie Petra Veľkého, ale ten trojpísmenový titul evokuje zlé predstavy. Akoby hádam Sabas bol Soviet. Alebo horšie. Akoby bol Rus.

To bol od Západniarov veľký omyl. Sabonis nebol červený, ale zelený. Litovčan do špiku kostí. Pýcha Žalgirisu. A Žalgiris, to je pre Litovčanov oveľa viac než len klub. Prvá veľká bitka o Arvydasa Sabonisa sa tak odohrala na osi Kaunas – Moskva.

Keď sa zjavil mladučký Sabonis na palubovkách, medzi Litovčanmi zavládlo nadšenie. Hádam len Raimundas Čivilis ho nezdieľal. Pre 205 centimetrov vysokého pivota, podkošovú hviezdu Žalgirisu medzi špičkovými krídlami, ktorým pobaltský basketbal tak vyniká, to bol začiatok kariérneho konca.

Meno mu vybledlo, finalista niekoľkých európskych pohárov končil kariéru v roku 1992 ako hráč Chemosvitu Svit. Pre ostatných krajanov bol však Sabonis darom z nebies. Malý národ sa tešil, že nenávidený CSKA Moskva konečne dostane „na bendžo“.

Ako si Litovčania zaumienili, tak sa aj stalo. Na svoju pýchu nemohli byť pyšnejší. 1985! 1986!! 1987!!! Tri sovietske tituly za sebou.

Trikrát ponížený gigant reprezentujúci ľudovodemokratickú armádu, na ktorú mali príslušníci pobaltského národa úplne jednoznačný názor. Neprišlo to samo, v rokoch 1983 a 1984 sa ešte musel Žalgiris zmieriť so striebornými medailami. Ale o to sladšie následné triumfy boli.

Niežeby si v CSKA medzitým sedeli na rukách. Alexandr Gomelskij, dlhoročný pán a vládca armádnej basketbalovej skvadry i sovietskej reprezentácie, veľmi dobre vedel, kto je hlavná postava tých rokov.

Ako Soviet bol nadšený. Konečne má protizbraň na amerických supermanov typu Sampsona, Davida Robinsona alebo Patricka Ewinga. Ako armádny plukovník to však mohol maximálne skúšať. Na verejnosti sa zaprisahal: „Rozhodne nemám v úmysle vytiahnuť ho zo Žalgirisu, Sabonis patrí Litve. Pre mňa je hlavné, ako hrá za národné družstvo.“ Lenže zákulisné kroky CSKA zahŕňajúce cukor aj vyhrážky bičom hovorili inak.