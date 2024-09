Hollywood si nevymýšľa. Najdrsnejší basketbalista týral, škrtil, mrzačil a bol slávny

Vo svojej profesii sa dostal až na vrchol. A teraz nie je reč o basketbale. Pod košmi bol Roscoe Pondexter rád, že si s elitou aspoň zatrénoval. Kariérne sa našiel až po tom, čo skončil so športom, hneď, ako sa vrátil zo sveta do rodnej Kalifornie.

„Odtlačil ťa, vždy bez slova. Bol to drsňák, šialene silný, mohli ste ho hrubo faulovať a on aj tak skóroval.“ Tak na Pondextera spomína krajan John Ebeling, ktorý proti nemu hrával v 80. rokoch v Taliansku.

V roku 1988 to väzenie otvárali s cieľom vytesniť všetko zlo do jednej čiernej diery. Zahodiť kľúče a zabudnúť. A to sa darilo.

Chlapík so zverákmi namiesto rúk sa v tomto povolaní našiel. Ocitol sa na misii, kde bol sakramentsky dobrý. Zapadol do partie a ostatní si ho nemohli vynachváliť.

Lámač kostí? Vlastne to vraj bola len taká silácka prezývka. Pondexter opakovane ubezpečoval, že kosti nikdy nelámal. Bola by okolo toho kopa otravných papierovačiek. A tiež si nikdy nevzal do parády väzňa, ktorý by bol spútaný.

Pondexterovou špecialitou bolo škrtenie.

Na záver uvítacieho ceremoniálu uchopil nováčika pod krkom a zdvihol ho do vzduchu. „Pozri sa na nebo. Vitaj v Corcorane, u nás sa vzdáš.“

Väzeň obvykle stratil vedomie, pre pomliaždeniny hrtana a priedušnice nemohol niekoľko týždňov prehovoriť.

Brutalita bez stôp

Jeho majstrovským kúskom bol chvat, ktorému s kamarátmi hovorili deep-sixing. Podľa slangového výrazu pre pochovávanie. Obeť sa ocitla na prahu smrti.

„Bolo to, ako by sa potopila pod vodu a nemohla sa dostať nad hladinu. Väzňovi dáte len toľko vzduchu, aby počul váš odkaz. Nie, nebolo to podľa príručiek, takto ma to naučil môj seržant. Je to brutalita, ale nikdy sme nezanechali stopy.“