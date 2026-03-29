Dončič nepomôže Lakers proti Washingtonu. Dostal dištanc za technickú chybu

Basketbalista Los Angeles Lakers Luka Dončič. (Autor: TASR/AP)
ČTK|29. mar 2026 o 12:46
Slovinský basketbalista Luka Dončič dostal v NBA jednozápasový trest za šestnástu technickú chybu v sezóne.

Najlepší strelec súťaže kvôli tomu bude Los Angeles Lakers chýbať v pondelňajšom stretnutí doma s Washingtonom.

Dončič dostal technickú chybu za strkanicu s Ziairom Williamsom v piatkovom stretnutí s Brooklynom. Okrem automatického zastavenia činnosti príde podľa ESPN na plate o 264.000 dolárov.

Dvadsaťsedemročný Dončič mohol zaznamenať šestnástu technickú chybu už pred týždňom, vtedy však Lakers uspeli s odvolaním. Teraz mu podľa pravidiel hrozí dištanc za každý druhý prehrešok.

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

