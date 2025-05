Majstrovské oslavy sa odložili. Inter zdramatizoval sériu s Levicami

Michal Madzin, tréner Levíc: „Inter prišiel s extrémne fyzickou hrou a obrovskou agresivitou, ktorá nám robila problémy, respektíve doniesla Interu takú energiu, ktorú bolo veľmi ťažké zastavovať. Ukázali, prečo sú na takých pozíciách a prečo dosiahli také výsledky v priebehu sezóny.“

Tony Hicks, hráč Levíc: „Inter si zaslúži uznanie, hral veľmi dobre. Vyšli sme do toho s tým, že máme za chrbtom našich fanúšikov, ale keď máme takú energiu, tak si nemôžeme dovoliť takýto výpadok. V obrane sme urobili mnoho chýb a úprimne, musíme hrať s väčšou intenzitou. Nebola tam po celý priebeh stretnutia patričná energia.“

Aramis Naglič, tréner Interu: „Všetci sme to videli, mohli sme si užívať basketbal. Myslím si, že diváci a všetci, ktorí pozerali, tak si to užívali, pretože to bolo dynamické a skutočný play off zápas. Bola tam veľká energia, plno kontaktu. Sme šťastní, že sme odvrátili brejk, pretože sme nechceli ísť domov za stavu 0:3 na zápasy. Prišli sme sem veľmi koncentrovaní, hráči odrobili výbornú prácu a ja im gratulujem. Ďakujem fanúšikom obom tímom, bola to krásna kulisa.“

Samuel Volárik, hráč Interu: „Myslím si, že to bolo o sústredení, o našej disciplinovanosti. Povedali sme si, že prvé polčasy sme nemali v podstate také zlé, nebolo tomu ani tak v predošlých zápasoch, ale stále nám niečo v druhom polčase chýbalo. Nechali sme sa však uniesť hrou, pri nátlaku Levíc sme chceli veľmi individuálne riešiť situácie. Teraz to bolo o tom, že sme sa sústredili na to, že musíme zahrať viac tímovo a upokojiť hru. To bol kľúč, hlavne druhého polčasu.“