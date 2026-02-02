LeBron James vylepšil svoj vlastný rekord. Hrajúca legenda vlani nehrala pre zranenie

LeBron James bol po 22-krát za sebou vybraný do Zápasu hviezd NBA, čím vylepšil svoj vlastný rekord. Štyridsaťjedenročný basketbalista Los Angels Lakers figuruje medzi 14 náhradníkmi, ktorých volili tréneri klubov.
James kvôli zraneniu zmeškal úvod sezóny a prvýkrát v histórii sa nevošiel do otváracích zostáv pre All Star Game, ktoré vyberali fanúšikovia, novinári a samotní hráči. Medzi v nedeľu ohlásenými náhradníkmi už ale meno hrajúcej legendy NBA nechýbalo.
V Stretnutí hviezd drží James niekoľko rekordov, popri výberoch tiež v počte skutočných účastí (20) a nastrieľaných bodov (434). Vlani štvornásobný šampión vynechal exhibičné podujatie kvôli zraneniu.
Tohtoročný All Star Game sa odohrá vo forme miniturnaja za účasti dvoch tímov zložených z basketbalistov z USA a jedného výberu sveta. Hrať sa bude 15. februára v Los Angeles v domovskej aréne klubu Clippers.
