LeBron James to nezažil 21 rokov. Môžu za to ťažkosti s nohou

Najlepší strelec histórie NBA LeBron James bude po 21 rokoch chýbať v jednom z All Star tímov súťaže. Už 41-ročný basketbalista vynechal pre ťažkosti s nohou utorkový zápas Los Angeles Lakers proti San Antoniu a zmeškal v tejto sezóne už 18. stretnutie.
Štvornásobný ligový šampión tak neodohrá potrebných 65 zápasov, aby mohol podľa pravidiel ašpirovať na zaradenie do jednej z troch najlepších päťiek súťaže či niektorú z individuálnych cien.
James nastupuje v NBA už 23. sezónu, čím prekonal rekord Vincea Cartera. V úvode súťaže vynechal 14 zápasov.
Ďalšie stretnutie potom zmeškal pre problémy s chodidlom. Inak patrí stále medzi opory Lakers. V 35 odohraných zápasoch má priemer 21,7 bodu, 6,9 asistencie a 5,7 doskoku.
