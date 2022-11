Kyrie Irving sa stretol s komisárom. Riešili propagáciu antisemitizmu

NEW YORK 9. novembra (SITA/AP) - Hviezdny americký basketbalista Kyrie Irving z klubu Brooklyn Nets zo zámorskej NBA sa v utorok stretol s komisárom súťaže Adamom Silverom, aby sa porozprávali o hráčovej propagácii protižidovského dokumentu s názvom Hebrews to Negroes: Wake Up Black America.

Tridsaťročného rozohrávača suspendoval jeho zamestnávateľ najmenej na päť zápasov bez platu za to, že jednoznačne neodsúdil antisemitizmus.



Irving a komisár NBA sa v utorok stretli za zatvorenými dverami, agentúru AP o tom informovala nemenovaná osoba oboznámená so situáciou. Silver označil Irvingovo rozhodnutie zdieľať odkaz na spomenutý film na svojom twitteri za nerozvážne.