Blamáž, šok a nešťastný krok. Inter nie je Slovan, stratí fanúšikov?

To všetko sa spája so žlto-čiernymi farbami a najúspešnejším slovenským mužským basketbalovým klubom v histórii Interom Bratislava. Tradičná športová značka, ktorá sa zrodila v roku 1963, nedávno zanikla.

Spoločnosť JTRE sports & entertainment a.s. patriaca do holdingu realitného developera JTRE minulý týždeň oznámila, že všetky športové kluby, do ktorých minulý rok investične vstúpila, ponesú jednotný názov Slovan Bratislava.

Samozrejme, s veľkým rešpektom sme tieto kluby dali spolu pod značku Slovana. Veríme, že sa nám podarí spolu so všetkými, ktorí sa na tom podieľajú, dosiahnuť to, čo k Slovanu patrí,“ povedal výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Športová Bratislava bola vždy rozdelená. Aj keď Inter nemal toľko fanúšikov, boli verní. Keď nečakane ohlásili zmenu názvu, volalo mi asi tridsať ľudí, dlhoročných fanúšikov a pýtali sa ma: Justín je to možné? Ja už do tej haly nevkročím. Ale Inter si v posledných rokoch vytvoril dobré meno aj mladými fanúšikmi."

"Pre interistov je to tragédia a šokujúca správa. Aj tradičné kluby sa rokmi vyvíjajú, menia sponzorov na drese, ale že by takýmto spôsobom zo dňa na deň zmenili svoj názov, neviem o podobnom prípade vo svete. Je fajn, že sa našla finančná skupina, ktorá bude podporovať šport, ale nie za takých okolností.

"Rozprával som sa o tom s viacerými bývalými hráčmi či novinármi a nepočul som ani jedného, ktorý by to privítal. Neviem to nazvať inak ako blamáž. Nikto sa na túto zmenu nepýtal bývalých, ale ani súčasných hráčov, rodičov detí, ktoré v klube trénujú.

Rančík: Zlá komunikácia

"Podľa mňa je to nešťastné. Dalo sa to lepšie odkomunikovať, to bola najväčšia chyba. Investor alebo majiteľ klubu má právo, aby manipuloval s menom, aby to sedelo do jeho biznis modelu. Je škoda, že história Interu sa takto vymaže.

Možno by bolo dobré spraviť si dopredu prieskum verejnej mienky a overiť si, či klub nestratí veľkú základňu fanúšikov.

Neviem si však predstaviť, ako budú fanúšikovia Interu kričať Slovan. Pre mňa ako bývalého Interistu by sa to ťažko hltalo. Už som sa stretol s reakciami ľudí, že nebudú chodiť na Slovan. Je to škoda," hovorí Radoslav Rančík, osemnásobný najlepší slovenský basketbalista a víťaz extraligy s Interom v roku 2017.